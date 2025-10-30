Все новости Уфы и Башкортостана
Экс-командующий Северным флотом адмирал Попов оценил возможности подводного комплекса «Посейдон»: «Просто ужасающе»

22:24, 30 окт 2025

Подводный комплекс «Посейдон» не имеет аналогов во всем мире. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший командующий Северным флотом РФ адмирал Вячеслав Попов.

По оценке военного эксперта, данный аппарат представляет собой уникальное средство ведения боевых операций, которому нечего противопоставить мировой оборонно-промышленный комплекс. Адмирал подчеркнул, что ни одна из стратегических баллистических ракет, размещенных на суше или на морских носителях, не в состоянии конкурировать с «Посейдоном» в аспекте разрушительной мощи.

Попов отметил исключительный характер данного оружия, указав на то, что его применение повлечет за собой катастрофические последствия для любого государства-противника. «Посейдон» по силе воздействия превосходит все существующие стратегические баллистические ракеты земного и морского базирования, не обладает мировыми аналогами, а результаты его использования носят ужасающий характер, — пояснил адмирал.

Свое заявление военачальник сделал вслед за сообщением президента России Владимира Путина об окончании испытаний подводного аппарата, оснащенного ядерной энергетической установкой. На данное событие отреагировал президент США Дональд Трамп, издав распоряжение о возобновлении программы масштабных испытаний ядерного вооружения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: mil.ru
