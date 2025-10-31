Самый богатый могильщик банков РФ: арест главы АСВ вскрыл коррупцию невероятных масштабов — ниточка может протянуться и к Центробанку

10:05, 31 окт 2025

В Москве неделю назад был задержан руководитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. Его подозревают в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Ближайшие два месяца он проведёт в СИЗО. По информации ряда СМИ, это событие, способное повлиять на всю экономику, прошло почти незамеченным в информационном поле.

Агентство, которое возглавлял Мельников, играет ключевую роль в банковской сфере России. Именно АСВ занимается ликвидацией кредитных организаций и возвратом средств вкладчикам. За последние 12 лет под его управлением прекратили деятельность не менее 450 банков. Агентство выступает гарантом возврата денег физических лиц. Изначально лимит страховых выплат составлял до 700 тысяч рублей, но в 2014 году он был увеличен вдвое — до 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, АСВ обеспечивало сохранность вкладов в негосударственных пенсионных фондах, что делало миллионы россиян зависимыми от его деятельности. Через структуру проходили финансовые потоки, исчисляемые триллионами рублей. В распоряжении агентства находятся также значительные активы в виде залогового имущества. Теперь же выясняется, что вся эта система могла быть пронизана коррупционными схемами, достигающими самого высокого уровня. Примечательно, что совет директоров АСВ возглавляет глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По мнению кандидата экономических наук Дмитрия Бархоты, на сегодняшний день АСВ является дефицитной структурой. Для выполнения своих обязательств по страховым выплатам агентству, вероятно, потребуется финансовая помощь от Центробанка. Эксперт характеризует АСВ как закрытую организацию с кастовым принципом устройства, где о наличии коррупционных элементов осведомлено всё руководство. Экономист подчёркивает, что откровенность Мельникова во время допросов может иметь далеко идущие последствия для всей финансовой системы России. Следствие по этому делу может в конечном итоге вывести на коррупционные связи, ведущие к самому Центробанку.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Mash