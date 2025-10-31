Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Генерал случайно слил в Сеть секретные карты Генштаба: все оказалось гораздо хуже, чем в официальных сводках о ситуации на фронте

Генерал случайно слил в Сеть секретные карты Генштаба: все оказалось гораздо хуже, чем в официальных сводках о ситуации на фронте

10:09, 31 окт 2025

Украинский командующий штурмовыми войсками Валентин Манько опубликовал в социальных сетях картографические материалы, содержащие информацию о дислокации войск Вооружённых сил Украины в Донбассе. Инцидент произошёл в последние дни октября 2025 года. О случившемся сообщил обозреватель издания «Царьград» Игорь Бондаренко.

Согласно представленной информации, генерал допустил серьёзное нарушение режима секретности. Первоначально он разместил карту боевых позиций в низком разрешении. После того как появились обвинения в утечке конфиденциальной информации, Манько повторно выложил идентичные материалы, но уже в высоком качестве. По оценке наблюдателей, такие действия привели к компрометации засекреченных документов украинского Генерального штаба.

Размещённые материалы вызвали резонанс среди украинских информационных ресурсов, которые подтвердили высокую степень секретности утёкших данных. На опубликованных картах изображено реальное расположение позиций украинских войск на линии разграничения. Кроме того, материалы демонстрируют существенное расхождение между действительной обстановкой в зоне боевых действий и информацией, которая предоставляется украинским руководством населению. По содержанию карт видно, что тактическая ситуация для Вооружённых сил Украины является более сложной, чем описывается в официальных сообщениях из Киева.

Назначение Манько на должность командующего штурмовыми войсками с момента его вступления в должность сопровождалось критикой. Даже депутаты Верховной Рады, поддерживающие президента Зеленского, выражали сомнения в целесообразности этого выбора. В послужном списке генерала имеются судимости за грабёж, разбой и коррупцию. Несмотря на это, ему удалось занять руководящую должность в структуре ВСУ и установить личные контакты с главой государства.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Зеленский отправил на фронт главкома ВСУ Сырского в надежде спасти ситуацию в Покровске — военкоры заценили

Читайте также:

Зеленский отправил на фронт главкома ВСУ Сырского в надежде спасти ситуацию в Покровске — военкоры заценили
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети Валентина Манько
Читайте также

«Прекратите обстреливать Россию!»: Украинский генерал в отчаянии обратился к Киеву — власти отдают неразумные приказы
Россия/мир
«Прекратите обстреливать Россию!»: Украинский генерал в отчаянии обратился к Киеву — власти отдают неразумные приказы
«Ужасный день для ВСУ»: на Западе рассказали о самой страшной новости для Киева за последние 36 часов
Россия/мир
«Ужасный день для ВСУ»: на Западе рассказали о самой страшной новости для Киева за последние 36 часов
Прут как танк, ничего нельзя сделать: стало известно, где в зоне СВО сейчас самая горячая точка — прогнозы начали сбываться
Россия/мир
Прут как танк, ничего нельзя сделать: стало известно, где в зоне СВО сейчас самая горячая точка — прогнозы начали сбываться
Вели за собой мобилизованных и наемников: Вторжение в Курскую область возглавили ССО Украины — открылись новые подробности атаки
Россия/мир
Вели за собой мобилизованных и наемников: Вторжение в Курскую область возглавили ССО Украины — открылись новые подробности атаки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен