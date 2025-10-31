10:09, 31 окт 2025

Украинский командующий штурмовыми войсками Валентин Манько опубликовал в социальных сетях картографические материалы, содержащие информацию о дислокации войск Вооружённых сил Украины в Донбассе. Инцидент произошёл в последние дни октября 2025 года. О случившемся сообщил обозреватель издания «Царьград» Игорь Бондаренко.

Согласно представленной информации, генерал допустил серьёзное нарушение режима секретности. Первоначально он разместил карту боевых позиций в низком разрешении. После того как появились обвинения в утечке конфиденциальной информации, Манько повторно выложил идентичные материалы, но уже в высоком качестве. По оценке наблюдателей, такие действия привели к компрометации засекреченных документов украинского Генерального штаба.

Размещённые материалы вызвали резонанс среди украинских информационных ресурсов, которые подтвердили высокую степень секретности утёкших данных. На опубликованных картах изображено реальное расположение позиций украинских войск на линии разграничения. Кроме того, материалы демонстрируют существенное расхождение между действительной обстановкой в зоне боевых действий и информацией, которая предоставляется украинским руководством населению. По содержанию карт видно, что тактическая ситуация для Вооружённых сил Украины является более сложной, чем описывается в официальных сообщениях из Киева.

Назначение Манько на должность командующего штурмовыми войсками с момента его вступления в должность сопровождалось критикой. Даже депутаты Верховной Рады, поддерживающие президента Зеленского, выражали сомнения в целесообразности этого выбора. В послужном списке генерала имеются судимости за грабёж, разбой и коррупцию. Несмотря на это, ему удалось занять руководящую должность в структуре ВСУ и установить личные контакты с главой государства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети Валентина Манько