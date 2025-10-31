Все новости Уфы и Башкортостана
Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»

11:39, 31 окт 2025

Журналистка Анастасия Кашеварова в эфире телеканала «Царьград» рассказала о системных проблемах при комплектовании воинских подразделений добровольцами в регионах России. По её словам, местные администрации подменяют цель набора контрактников погоней за выполнением плановых показателей, при этом извлекая личную выгоду из процесса.

Кашеварова ознакомилась с проблемой после встречи с командиром подразделения, участвовавшего в боевых операциях в Курской области. Офицер продемонстрировал журналистке видеозаписи и фотографии бойцов, которых отправляли в качестве пополнения во время активных боёв. По его оценке, присланные люди были попросту неспособны выполнять боевые задачи.

«Как мне с ними воевать? По штатному расписанию все места заняты. А кем они заняты? Слепой, косой, хромой, — приводит командира журналистка. — Даже в тыл не отправишь, чтобы на калитке стоял, открывал-закрывал».

Кашеварова подчеркнула, что на местах рекрутинг трансформировался в коммерческую схему. Чиновники установили систему материального стимулирования: человек, убедивший знакомого или друга заключить контракт, получает денежный бонус. Поиском потенциальных претендентов занялись даже участковые офицеры полиции.

«Идёт чёрный рекрутинг, чёрные наборщики превратились в работорговцев. Это работорговля, незаконная поставка людей на фронт», — констатировала журналистка.

Превращение набора добровольцев в прибыльный механизм повлияло на качество поступлений в боевые части. На фронт регулярно направляют людей, непригодных к военной службе, что создаёт опасность для жизни обстрелянных и опытных военнослужащих. Такой подход подрывает боевую готовность и эффективность подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции.

Автор: Семен Подгорный
Фото: reuters.com
