Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»
11:39, 31 окт 2025
Журналистка Анастасия Кашеварова в эфире телеканала «Царьград» рассказала о системных проблемах при комплектовании воинских подразделений добровольцами в регионах России. По её словам, местные администрации подменяют цель набора контрактников погоней за выполнением плановых показателей, при этом извлекая личную выгоду из процесса.
Кашеварова ознакомилась с проблемой после встречи с командиром подразделения, участвовавшего в боевых операциях в Курской области. Офицер продемонстрировал журналистке видеозаписи и фотографии бойцов, которых отправляли в качестве пополнения во время активных боёв. По его оценке, присланные люди были попросту неспособны выполнять боевые задачи.
Кашеварова подчеркнула, что на местах рекрутинг трансформировался в коммерческую схему. Чиновники установили систему материального стимулирования: человек, убедивший знакомого или друга заключить контракт, получает денежный бонус. Поиском потенциальных претендентов занялись даже участковые офицеры полиции.
Превращение набора добровольцев в прибыльный механизм повлияло на качество поступлений в боевые части. На фронт регулярно направляют людей, непригодных к военной службе, что создаёт опасность для жизни обстрелянных и опытных военнослужащих. Такой подход подрывает боевую готовность и эффективность подразделений, находящихся в зоне специальной военной операции.
