Долгожданное возвращение: пережившая инсульт певица Ая из «Города 312» впервые вышла на сцену после болезни

11:46, 31 окт 2025

Солистка группы «Город 312» Ая (Светлана Назаренко) вернулась на сцену. На юбилейном концерте «Золотой граммофон» она вместе с группой исполнила песню «Останусь». Это первое выступление 55-летней певицы после болезни, из-за которой она не появлялась на публике более двух с половиной лет.

Всё это время Ая проходила интенсивное восстановление. Несмотря на лечение, она продолжала посещать репетиции, чтобы не терять связь с музыкой и группой. Коллеги поддерживали певицу и сосредоточились на её возвращении к творческой деятельности.

Напомним, в марте 2023 года группа приостановила концерты из-за состояния здоровья Аи. Чтобы продолжить выступления, коллектив пригласил временную вокалистку Диану Макарову. Поклонники с пониманием отнеслись к ситуации и уважительному отношению новой солистки к Ае.

Автор: Семен Подгорный
Фото: @aya312_gorod312
