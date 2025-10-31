Все новости Уфы и Башкортостана
Грипп и COVID покажутся детским лепетом: доктор Мясников предупредил о реально опасном вирусе — умирает каждый десятый

22:53, 31 окт 2025

Врач общей практики Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» обратил внимание телезрителей на недостаточную осведомленность общества об опасности респираторно-синцитиального вируса. По его мнению, угроза этого заболевания как в России, так и в мировом масштабе значительно преуменьшается. Между тем РСВ представляет серьезную опасность и превосходит по уровню летальности грипп и COVID-19, достигая показателя 10%.

Медик подчеркнул, что вирус отличается высокой скоростью поражения дыхательной системы пациента, что нередко требует стационарного лечения. Мясников указал на то, что РСВ становится основной причиной развития бронхиолита и воспалительных процессов в легких и нижних дыхательных путях. Однако в медицинской практике первопричину часто не указывают, ограничиваясь диагнозом воспаления легких.

Инфекция относится к числу легко распространяемых заболеваний. По способности передаваться от человека к человеку РСВ уступает только коронавирусу и гриппу. Передача вируса происходит воздушно-капельным путем. Возбудитель сохраняет активность на различных поверхностях в течение нескольких часов, что позволяет заразиться в любых условиях.

Текст содержит информационный материал и не является медицинским рекомендацией. При наличии симптомов необходимо обратиться к врачу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин из программы "Доктор Мясников"
Теги: мясников
