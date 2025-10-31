Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Военкор Сладков рассказал, откуда будет удобнее наносить удары по Киеву: «Бабушка, а зачем нам двигаться ближе»

Военкор Сладков рассказал, откуда будет удобнее наносить удары по Киеву: «Бабушка, а зачем нам двигаться ближе»

22:56, 31 окт 2025

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре со своими подписчиками обсудил перспективы использования Черниговской области в качестве стратегической позиции для нанесения ударов по украинской столице. По его мнению, такой тактический ход обладает рядом существенных преимуществ.

Сладков указал на два ключевых фактора, делающих этот сценарий привлекательным. Прежде всего, он отметил, что взятие под контроль Черниговской области не представляет значительных сложностей, поскольку там отсутствует эффективная система фортификационной обороны. Вторым немаловажным аспектом является географическое расположение региона — Черниговская область непосредственно граничит с Киевской, что позволяет значительно упростить логистику и снизить стоимость проведения боевых операций.

Корреспондент отметил экономическую целесообразность такого подхода. При расположении войск в Черниговской области отпадает необходимость в использовании дорогостоящих баллистических ракет. Вместо них можно применять управляемые авиационные бомбы с модульными системами наведения — ФАБы с УМПК, которые значительно дешевле традиционных ракетных систем.

Сладков подчеркнул, что такое стратегическое решение преследует цель нанесения ударов по украинской столице, а не её штурма. Использование менее затратных боеприпасов при близком расположении к объектам удара позволило бы оптимизировать расходы на проведение военной операции.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»

Читайте также:

Кем пополняют ряды бойцов СВО: Кашеварова раскрыла, как чиновники на местах превратили рекрутеров в работорговцев — «Таких даже тыл охранять не поставишь»
Автор: Семен Подгорный
Фото: reuters.com
Читайте также

«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора
Россия/мир
«Мне доставалось очень часто»: Сладков заявил, что в отношении него возбуждали уголовное дело — в чем подозревали военкора
«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
Россия/мир
«Это жалость или договорняк?»: военкор Сладков сделал резкий выпад в адрес командования — Киев не планирует сдаваться, поэтому нужно что-то решать уже сейчас
«Брешут, под Белгородом все намного хуже»: военкор Сладков побывал на месте «прорыва ВСУ» в Шебекино и раскрыл всю правду — неудобные подробности, о которых не расскажут на ТВ
Россия/мир
«Брешут, под Белгородом все намного хуже»: военкор Сладков побывал на месте «прорыва ВСУ» в Шебекино и раскрыл всю правду — неудобные подробности, о которых не расскажут на ТВ
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было
Россия/мир
Противнику не повезло, теперь их не выпустят: прорыв в Курской области закончится для Украины кровавой катастрофой — таких потерь еще не было


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен