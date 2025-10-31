22:56, 31 окт 2025

Военный корреспондент Александр Сладков в разговоре со своими подписчиками обсудил перспективы использования Черниговской области в качестве стратегической позиции для нанесения ударов по украинской столице. По его мнению, такой тактический ход обладает рядом существенных преимуществ.

Сладков указал на два ключевых фактора, делающих этот сценарий привлекательным. Прежде всего, он отметил, что взятие под контроль Черниговской области не представляет значительных сложностей, поскольку там отсутствует эффективная система фортификационной обороны. Вторым немаловажным аспектом является географическое расположение региона — Черниговская область непосредственно граничит с Киевской, что позволяет значительно упростить логистику и снизить стоимость проведения боевых операций.

Корреспондент отметил экономическую целесообразность такого подхода. При расположении войск в Черниговской области отпадает необходимость в использовании дорогостоящих баллистических ракет. Вместо них можно применять управляемые авиационные бомбы с модульными системами наведения — ФАБы с УМПК, которые значительно дешевле традиционных ракетных систем.

Сладков подчеркнул, что такое стратегическое решение преследует цель нанесения ударов по украинской столице, а не её штурма. Использование менее затратных боеприпасов при близком расположении к объектам удара позволило бы оптимизировать расходы на проведение военной операции.

Автор: Семен Подгорный

Фото: reuters.com