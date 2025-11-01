Новые законы ноября: проверка SIM-карт, штрафы за холодные батареи и информация о долгах по наследству

21:52, 01 ноя 2025

В ноябре в России вступают в силу законы, которые коснутся владельцев SIM-карт, наследников и управляющих компаний. Также ужесточается миграционный контроль в столичном регионе.

С 1 ноября операторы связи обязаны проверять паспортные данные абонентов и отключать номера, владельцы которых не прошли верификацию. Чтобы сохранить связь, убедитесь, что ваши данные у оператора актуальны. Одновременно начинает действовать ограничение на количество SIM-карт: до 20 на одного гражданина РФ и до 10 на иностранца.

С 7 ноября вводится ответственность за плохую подготовку к отопительному сезону. Управляющие компании, поставщиков ресурсов и чиновников, которые не устранили нарушения к началу сезона, будут штрафовать. Штраф для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для организаций — до 40 тысяч. Мера призвана повысить надёжность теплоснабжения в домах.

С 24 ноября наследники будут быстрее узнавать о долгах умершего. После открытия наследственного дела нотариус в течение шести рабочих дней запросит информацию о кредитах и займах покойного и сообщит её наследникам. Это поможет принять взвешенное решение о вступлении в наследство.

Иностранные граждане, которые находились в Москве и Московской области на 1 сентября 2025 года, но до сих пор не зарегистрированы, должны встать на миграционный учёт до 30 ноября. Пока это пилотный проект только для столичного региона.

Кроме того, с 7 ноября Генпрокуратура получила право передавать другим странам информацию о россиянах, которые совершили преступление и скрываются за границей. Эта мера может быть использована для преследования лиц, признанных иностранными агентами, для которых с октября ужесточили наказание за повторные нарушения закона об их статусе — до двух лет лишения свободы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash