Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Новые законы ноября: проверка SIM-карт, штрафы за холодные батареи и информация о долгах по наследству

Новые законы ноября: проверка SIM-карт, штрафы за холодные батареи и информация о долгах по наследству

21:52, 01 ноя 2025

В ноябре в России вступают в силу законы, которые коснутся владельцев SIM-карт, наследников и управляющих компаний. Также ужесточается миграционный контроль в столичном регионе.

С 1 ноября операторы связи обязаны проверять паспортные данные абонентов и отключать номера, владельцы которых не прошли верификацию. Чтобы сохранить связь, убедитесь, что ваши данные у оператора актуальны. Одновременно начинает действовать ограничение на количество SIM-карт: до 20 на одного гражданина РФ и до 10 на иностранца.

С 7 ноября вводится ответственность за плохую подготовку к отопительному сезону. Управляющие компании, поставщиков ресурсов и чиновников, которые не устранили нарушения к началу сезона, будут штрафовать. Штраф для должностных лиц — до 10 тысяч рублей, для организаций — до 40 тысяч. Мера призвана повысить надёжность теплоснабжения в домах.

С 24 ноября наследники будут быстрее узнавать о долгах умершего. После открытия наследственного дела нотариус в течение шести рабочих дней запросит информацию о кредитах и займах покойного и сообщит её наследникам. Это поможет принять взвешенное решение о вступлении в наследство.

Иностранные граждане, которые находились в Москве и Московской области на 1 сентября 2025 года, но до сих пор не зарегистрированы, должны встать на миграционный учёт до 30 ноября. Пока это пилотный проект только для столичного региона.

Кроме того, с 7 ноября Генпрокуратура получила право передавать другим странам информацию о россиянах, которые совершили преступление и скрываются за границей. Эта мера может быть использована для преследования лиц, признанных иностранными агентами, для которых с октября ужесточили наказание за повторные нарушения закона об их статусе — до двух лет лишения свободы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Читайте также

Сентябрьские новшества: в России вступают в силу 15 новых законов, которые коснутся каждого
Человек и закон в Башкирии
Сентябрьские новшества: в России вступают в силу 15 новых законов, которые коснутся каждого
5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года
Россия/мир
5 важных законов, вступающих в силу в России в ноябре 2024 года
У вас всего 15 дней: Мобильные операторы массово отключают номера россиян
Россия/мир
У вас всего 15 дней: Мобильные операторы массово отключают номера россиян
В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца
Общество в Башкирии
В Башкирии телефонные номера отключат через три месяца


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен