Жена должна спать справа от мужа: как этот обычай появился у русских

22:38, 02 ноя 2025

В древнерусском обществе сложился обычай, согласно которому супруга располагалась справа от своего спутника жизни. Это правило коренилось не в бытовых предпочтениях, а в глубоко укоренившихся верованиях, отражавших духовное и социальное миропонимание. О происхождении этой традиции рассказывает издание «Русская семерка».

Наши предки придавали особое значение правой и левой сторонам пространства. Правая сторона в архаичном восприятии неразрывно связывалась с положительным, истинным и божественным началом. Этимологически слова «правый», «правда» и «справедливость» восходят к единому корню, что подчеркивает глубину этой ассоциации. Именно правой рукой люди давали торжественные клятвы, совершали крестное знамение и подавали руку в знак доверия и миролюбия.

Противоположные качества приписывались левой стороне — она ассоциировалась с коварством, темными силами и ненадежностью. Это отразилось в устойчивых выражениях, которые сохранились в русском языке до сегодняшних дней: «левый доход», «встать с левой ноги» и тому подобные.

В этом контексте размещение жены справа от мужа выполняло важную символическую функцию. Глава семейства, укладывая супругу по правую руку от себя, демонстрировал ей полное доверие и одновременно оберегал домашний очаг от потенциального вреда. Жена символически становилась правой рукой хозяина дома, его опорой и помощницей.

Данный обычай отражал и социальную структуру русского общества того времени. Патриархальный уклад предполагал главенство мужчины как главы семьи и основного кормильца. Женщина занимала почетное, однако подчиненное положение спутницы и поддержки. Ее место справа от супруга наглядно демонстрировало иерархию внутри семьи: хотя она и располагалась на «правильной» стороне, все же ее статус определялся относительно центральной фигуры мужчины. Таким образом, традиция закреплялась как норма классической русской семьи.

Подобные верования существовали и в других культурах. В даосской практике фэн-шуй женщина, воплощающая темную энергию Инь, должна располагаться справа от мужчины, носителя светлой энергии Ян. Считалось, что такое расположение приводит энергии супругов в гармонию. В древних китайских и японских культурах бытовало поверье: если жена спит слева, это может неблагоприятно повлиять на ее репродуктивные способности.

С позиции современной науки, медицины и психологии не существует объективных оснований для строгого предписания определенной позиции во время сна. Главное условие здорового сна — комфорт и спокойствие для обоих партнеров, что зависит от их индивидуальных особенностей и пожеланий. Однако полностью отрицать психологическое воздействие традиции не следует: если человек верит в положительный эффект того или иного правила, эффект плацебо может действительно благоприятно влиять на его психоэмоциональное состояние.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: woodnnatalie.tumblr.com
