Как не остаться без денег и жилья? Юрист призвала быть осторожными при покупке квартиры у пенсионера

22:06, 03 ноя 2025

При приобретении жилья на вторичном рынке покупатель сталкивается с множеством правовых рисков. Особую опасность представляет сделка с пожилым собственником. Об этом рассказала ведущий юрист ЕЮС Събуи Манджиева.

Главная проблема заключается в том, что суд может признать продавца недееспособным и аннулировать сделку задним числом. Если подобное произойдёт, покупатель может потерять как жильё, так и потраченные деньги. Государственная компенсация убытков возможна только в том случае, если суд установит добросовестность покупателя. На практике доказать это чрезвычайно сложно.

Юрист советует внимательно подойти к процессу подготовки к покупке. Необходимо заранее изучить информацию о продавце и его имущественной истории. Эксперт рекомендует запросить у владельца справку из психоневрологического диспансера и медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для совершения сделок с недвижимостью. Однако даже такие документы не гарантируют полную защиту от судебных разбирательств.

Манджиева предложила рассмотреть вариант страхования титула собственности. Это финансовый инструмент, при котором страховая организация берёт на себя обязательство компенсировать потери покупателя в случае утраты права собственности на квартиру. Такой подход позволит минимизировать риски при приобретении жилья на вторичном рынке и защитить свои материальные интересы.

