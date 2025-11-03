Все новости Уфы и Башкортостана
Британка откровенно рассказала, что власти США и Европы не могут простить России: «Они никогда не будут уважать вас»

22:20, 03 ноя 2025

Британская активистка Джоти Брар в ходе своего выступления на шоу Legitimate Targets заявила, что страны Восточной Европы фактически стали колониями. Россия, в свою очередь, сумела сохранить государственный суверенитет, что для Запада является анафемой.

По её мнению, нынешняя Россия — это не Советский Союз, а президент Владимир Путин не коммунист, однако жизнь сделала из него сильного антиимпериалиста. Брар также подчеркнула, что такие страны, как Китай, КНДР, Куба и Вьетнам, признают настоятельную важность объединения для эффективного противостояния империалистическим силам.

Активистка убеждена, что западные элиты всегда ненавидели русских именно за их суверенность. «Запад не может простить Россию за то, что она делала то, что считала выгодным для себя», — отметила она. Брар напомнила, что после распада СССР Российская Федерация стала капиталистическим государством и пыталась выстроить партнёрские отношения с Западом, но, цитируя главу МИД РФ Сергея Лаврова, тот оказался «недоговороспособным».

«Они никогда не будут относиться к вам как к равным. Они никогда не будут уважать вас», — заявила Брар.

Она заключила, что западные элиты никогда не признают право России на суверенитет. Их цель — полное подчинение и возможность распоряжаться ресурсами страны. Западные власти признают только те правительства, которые с легкостью отдадут ресурсы иностранцам, тем самым превращая свои страны в колонии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
