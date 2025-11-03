Будем платить дважды: стало известно о новом хитром налоге в России — что будет с ценами на продукты

22:23, 03 ноя 2025

Парламент рассматривает инициативу, предусматривающую введение государственной пошлины за регистрацию информации об обороте продукции в системе «Честный знак». Предложение поступило в Госдуму и вызвало критику со стороны представителей пищевой промышленности и торговых сетей, которые уже направили возражения главе правительства.

Производители и ретейлеры опасаются двойного налогообложения. С 2018 года компании уже оплачивают саму маркировку — нанесение уникальных идентификационных кодов для отслеживания пути товара от изготовителя к продавцу. Эти расходы включаются в себестоимость продукции, что автоматически увеличивает цену для потребителей. Министерство финансов теперь намерено взимать пошлину дополнительно и за саму процедуру внесения данных в электронную систему.

Под действие маркировки подпадают молочная продукция, бутилированная вода, растительные масла, консервированные товары, лекарственные препараты, биологически активные добавки и многие другие категории. При введении новой пошлины цены на эту продукцию неизбежно вырастут.

Размер планируемой госпошлины пока не уточнен, но отраслевые эксперты уже высказывают беспокойство. По мнению гендиректора «Союзмолока» Артёма Белова, введение дополнительного налога происходит в неудачный момент — когда спрос на товары уже снижается. Экономист подчеркнул, что задача охлаждения экономики отчасти уже достигнута, потребительский спрос и покупательская активность замедлились. Новый налог, по его оценке, станет дополнительным ударом по отечественным производителям, которым необходимо развиваться.

Проблема усугубляется предстоящим повышением налога на добавленную стоимость. С 2026 года НДС увеличится до 22 процентов, что существенно снизит покупательную способность граждан при приобретении базовых товаров первой необходимости.

Эксперты предлагают альтернативные способы пополнения бюджета. Вместо увеличения налогов для менее состоятельной части населения следовало бы расширить налогообложение для высокодоходных граждан и крупных компаний. К возможным мерам относятся введение налога на предметы роскоши, увеличение налогообложения сверхприбыли кредитных организаций и оптимизация государственного аппарата.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Gemini