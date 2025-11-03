Цены не порадуют: россиянам посоветовали заранее запасаться продуктами к Новому году — что подорожает

22:25, 03 ноя 2025

Цены на мясо и птицу в Российской Федерации продолжают расти. Об этом свидетельствуют данные, которые приводят участники агропромышленного комплекса. Ситуация складывается таким образом, что весеннее снижение оптовых расценок на куриное мясо не смогло компенсировать их значительный скачок, произошедший в начале осени.

В сентябре текущего года оптовая стоимость бройлера составила 190 рублей за килограмм — это на треть выше показателей аналогичного периода прошлого года. Вслед за оптовым сегментом рынка повышение затронет и розничные цены в торговых сетях.

Генеральный директор Национальной ассоциации производителей говядины Роман Костюк в беседе с корреспондентом издания «КоммерсантЪ» указал на глобальный тренд удорожания говядины, причину которого он видит в нехватке поголовья скота. По его наблюдениям, в большинстве государств соотношение молочного и мясного скота составляет один к шести в пользу последнего, тогда как в России картина обратная. Эксперт полагает, что во второй половине года стоимость говядины может увеличиться на 12−15 процентов в годовом исчислении.

Наиболее значительный рост расценок в 2025 году зафиксирован на рынке свинины. В январе килограмм стоил около 279 рублей, а в настоящий момент его цена превысила 340 рублей. Дальнейший рост неизбежен ввиду сокращения численности свиного поголовья. Наиболее ощутимо это скажется на ценах к новогодним праздникам.

Относительно птицы общественный деятель Александр Виноградов отметил, что яйцо стоит в пределах 80−110 рублей за десяток, однако такие расценки убыточны для производителей мяса птицы. В результате курица будет дорожать. По его прогнозам, удорожание составит приблизительно 15 процентов, и средняя цена килограмма куриного мяса установится на уровне 230 рублей. Год назад за такую сумму приобретали килограмм свинины. Эксперт связывает рост расходов с увеличением стоимости доставки и топливно-смазочных материалов, что влечет за собой повышение цен и на иные продовольственные позиции: молочную продукцию, крупы, хлеб. Виноградов советует потребителям предварительно пополнить запасы товаров с длительным сроком годности для новогоднего стола.

Автор: Семен Подгорный