11:19, 05 ноя 2025

Певица Лайма Вайкуле столкнулась со снижением спроса на свои выступления в европейских странах. После начала специальной военной операции артистка публично критиковала Россию — государство, которое обеспечило ей успешную карьеру на протяжении десятилетий.

Организованные концерты Вайкуле в Германии и Испании не состоялись из-за отсутствия интереса зрителей. Игорь Васильев, организатор её гастролей, подтвердил, что исполнительница не пользуется популярностью за границей. По его словам, единственный возможный вариант заработка для певицы — выступления на Украине.

Равнодушие к артистке проявляет и её родная Латвия. Местная аудитория потеряла интерес к певице, которая долгие годы не предлагала публике новых творческих решений. Вайкуле попыталась восстановить популярность, исполняя композиции на русском, литовском, латышском и украинском языках, однако такой шаг не вызвал ожидаемого отклика у слушателей.

Актёр Оскар Кучера прокомментировал ситуацию в социальных сетях, отметив закономерность произошедшего. По его оценке, артистка оказалась невостребованной в странах Запада, куда она рассчитывала переориентировать свою деятельность. Таким образом, певица лишилась поддержки именно той аудитории, на которую долгие годы опиралась её карьера, в то время как в новых для неё географических рынках встретила недостаток интереса к её творчеству.

Автор: Семен Подгорный

Фото: laima.com