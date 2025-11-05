Саммит в Колумбии пройдёт без участия многих лидеров ЕС: как строгий Трамп заставил некоторых европейцев сидеть дома

12:08, 05 ноя 2025

Руководители ряда европейских государств приняли решение не присутствовать на встрече СЕЛАК с Европейским союзом, которая запланирована на 9–10 ноября в Колумбии. По информации агентства Bloomberg, главной причиной отказа послужило стремление европейских политиков не вызвать недовольство Президента Трампа, учитывая курс американской администрации в отношении стран Карибского региона и Латинской Америки.

Представители европейских государств опасаются обострения отношений с Вашингтоном на фоне жёсткой позиции США по карибским вопросам. Данное обстоятельство повлияло на решение даже наиболее авторитетных европейских политических деятелей воздержаться от участия в саммите. Министерство иностранных дел Германии недавно сообщило, что канцлер Фридрих Мерц не намеревается присутствовать на встрече, мотивируя это низким уровнем участия руководителей иных государств и отсутствием представительности мероприятия.

Вместе с тем организаторы подтвердили, что на саммит всё же прибудут пятеро руководителей из стран Евросоюза и трое представителей от латиноамериканских государств, однако их личности пока остаются неизвестны широкой общественности. Этот прецедент не первый в практике международных мероприятий. В частности, весной этого года руководство НАТО приняло решение не приглашать на организованный альянсом саммит президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало заметный резонанс в международных кругах и привлекло внимание мировых средств массовой информации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: newsweek.com