Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Саммит в Колумбии пройдёт без участия многих лидеров ЕС: как строгий Трамп заставил некоторых европейцев сидеть дома

Саммит в Колумбии пройдёт без участия многих лидеров ЕС: как строгий Трамп заставил некоторых европейцев сидеть дома

12:08, 05 ноя 2025

Руководители ряда европейских государств приняли решение не присутствовать на встрече СЕЛАК с Европейским союзом, которая запланирована на 9–10 ноября в Колумбии. По информации агентства Bloomberg, главной причиной отказа послужило стремление европейских политиков не вызвать недовольство Президента Трампа, учитывая курс американской администрации в отношении стран Карибского региона и Латинской Америки.

Представители европейских государств опасаются обострения отношений с Вашингтоном на фоне жёсткой позиции США по карибским вопросам. Данное обстоятельство повлияло на решение даже наиболее авторитетных европейских политических деятелей воздержаться от участия в саммите. Министерство иностранных дел Германии недавно сообщило, что канцлер Фридрих Мерц не намеревается присутствовать на встрече, мотивируя это низким уровнем участия руководителей иных государств и отсутствием представительности мероприятия.

Вместе с тем организаторы подтвердили, что на саммит всё же прибудут пятеро руководителей из стран Евросоюза и трое представителей от латиноамериканских государств, однако их личности пока остаются неизвестны широкой общественности. Этот прецедент не первый в практике международных мероприятий. В частности, весной этого года руководство НАТО приняло решение не приглашать на организованный альянсом саммит президента Украины Владимира Зеленского, что вызвало заметный резонанс в международных кругах и привлекло внимание мировых средств массовой информации.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Британка откровенно рассказала, что власти США и Европы не могут простить России: «Они никогда не будут уважать вас»

Читайте также:

Британка откровенно рассказала, что власти США и Европы не могут простить России: «Они никогда не будут уважать вас»
Автор: Семен Подгорный
Фото: newsweek.com
Читайте также

Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
Россия/мир
Урсула фон дер Ляйен и Фридрих Мерц поссорились из-за Украины: канцлера пугает идея отправить немецких солдат на войну с РФ
В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Россия/мир
В МИД России раскрыли, сколько иностранных военных приехало на Украину
Европа планирует «дальнобойное» сотрудничество: идет разработка ракет, способных бить по России мощно и сразу со всех направлений
Россия/мир
Европа планирует «дальнобойное» сотрудничество: идет разработка ракет, способных бить по России мощно и сразу со всех направлений
Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса
Политика в Башкирии
Натовские державы дрожат: Трамп грозит расколом в рядах альянса


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен