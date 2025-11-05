Максимальное пособие по беременности в 2026 году составит 955 936 рублей

21:15, 05 ноя 2025

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 955 936 рублей. Это на 20,3% больше, чем в 2025 году (794 355 рублей). Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.

За последние три года выплата увеличилась более чем в 2,5 раза. Для сравнения: в 2023 году её максимальный размер составлял 383 178 рублей.

Размер пособия напрямую зависит от официальной зарплаты, с которой работодатель платит страховые взносы. Чтобы получить максимальную выплату, рассчитанную из полного среднего заработка, женщина должна официально работать не менее двух лет.

Индексация пособий стало возможной благодаря реформе социального страхования. В её рамках были объединены фонды, а также введены единый страховой тариф и единая база для расчёта взносов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash