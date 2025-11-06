Отбрасываем телефон в сторону после пробуждения: невролог Зайцев объяснил, почему первые 30 минут с утра должны проходить без гаджетов

10:09, 06 ноя 2025

Привычка заглядывать в смартфон сразу после пробуждения может нанести ущерб познавательным способностям человека на протяжении всего дня. Об этом рассказал белорусский невролог Игорь Зайцев.

По мнению врача, полчаса после того, как человек встал с постели, представляют собой критически важный временной промежуток для подготовки организма к активной деятельности. Если же в это время погрузиться в поток информации из интернета, то способность сосредоточиться на чём-то серьёзном будет существенно ослаблена на весь следующий период.

Невролог провёл параллель между увлечением гаджетами и стремлением к моментальному удовлетворению. Он указал на разницу: чтение требовательной книги побуждает человека напрягать интеллектуальные силы, тогда как листание ленты в социальных сетях приносит лишь минутное всплеск положительных эмоций без какой-либо пользы для развития.

Для поддержания здоровья центральной нервной системы Зайцев предложил вводить перерывы в использовании электроники. Согласно его рекомендациям, даже полная неделя без постоянной привычки отслеживать входящие сообщения способна восстановить нарушенный баланс.

Если полностью отказаться от смартфона невозможно, врач предложил альтернативный вариант: использовать мобильное устройство с минимальным набором функций. Такой метод позволит снизить число отвлекающих факторов, но при этом сохранить доступ к необходимому рабочему аппарату.

По данным мировой статистики, среднестатистический человек затрачивает более четырёх с половиной часов ежедневно на работу со смартфонами. При этом люди достают свои телефоны приблизительно пятьдесят восемь раз в день.

Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию медицинского специалиста.

Автор: Семен Подгорный