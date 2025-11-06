Все новости Уфы и Башкортостана
Чиновникам позволили почти безнаказанно оскорблять россиян: заплатил небольшой штраф и можешь вести себя как животное

11:04, 06 ноя 2025

Профильный комитет Госдумы по законодательству и госстроительству не поддержал инициативу о многократном увеличении штрафов для чиновников за некорректное поведение с гражданами и игнорирование их обращений. Информация об этом решении стала известна по итогам заседания комитета. Таким образом, действующие размеры взысканий, которые не пересматривались уже пятнадцать лет, остаются без изменений.

Авторы поправок в Кодекс об административных правонарушениях настаивали на ужесточении ответственности. Они акцентировали внимание на том, что размер штрафа за оскорбление со стороны представителя власти не менялся очень давно, в то время как другие санкции, например, за нарушение ПДД, регулярно индексируются, иногда по несколько раз в год.

Данное решение прокомментировал для издания «Царьград» адвокат Иван Миронов. По его оценке, отказ повышать штрафы может вызвать негодование в обществе. Юрист подчеркнул, что должностные лица нередко злоупотребляют своим положением. Особое раздражение у граждан, как отметил Миронов, вызывают случаи, когда чиновники управляют автомобилем в нетрезвом состоянии и хамят сотрудникам полиции, используя свое служебное удостоверение.

По мнению адвоката, за такие проступки, как вождение в нетрезвом виде или хамство, необходимо применять не штрафы, а немедленное увольнение. Он охарактеризовал таких чиновников как профессионально непригодных людей, которым доверили властные полномочия. Иван Миронов раскритиковал систему, позволяющую госслужащему заплатить штраф и продолжать вести себя вызывающе, оскорбляя людей и нарушая закон.

Эксперт добавил, что решение Госдумы не принимать поправки лишь подтверждает, что система позволяет чиновникам оскорблять россиян за небольшую плату. Действующие мизерные штрафы, введенные в 2010 году, он назвал популистской мерой. Миронов убежден, что заставить чиновника четко выполнять свои функции можно только жесткими мерами. Штрафы за оскорбления граждан должны быть повышены в разы, а систематические нарушения должны вести к отставке. Человек, позволяющий себе такое поведение, не должен работать в госструктурах, подытожил адвокат.

Автор: Семен Подгорный
Фото: duma.gov.ru
