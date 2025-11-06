Все новости Уфы и Башкортостана
«Берегите дома свои»: тревожное предсказание на 2025 год — сербский старец еще полвека назад предупредил россиян

11:46, 06 ноя 2025

Издание «Царьград» напомнило о предсказаниях афонского старца Стефана Карульского. По словам сербского подвижника, 2025 год станет «точкой невозврата» из-за глобальных перемен. В своих проповедях схиархимандрит часто упоминал Россию, утверждая, что ей уготована очень важная роль.

Одно из предсказаний относится к 2025 году. Старец говорил, что мир пострадает от водного катаклизма, но сильнее всего он затронет США. В результате американцы будут вынуждены бежать со своего континента и искать убежища в других странах мира.

К русским же старец Стефан обращался с советом: «Берегите дома свои». Он предупреждал, что миллионы беженцев станут искать новое место для жизни, и это масштабное переселение народов напрямую затронет и российские территории, куда они и направятся.

Также провидец говорил о «кровавом побоище», в которое будут всеми силами пытаться втянуть Россию. По его словам, стране не удастся избежать серьезного противостояния, но она выстоит. Победа России, как утверждал старец, и должна открыть новую эпоху.

Стефан Карульский известен тем, что более 40 лет прожил в афонских пещерах. Его провидческий дар и особое отношение к людям притягивали к нему тысячи паломников. Известно, что старец с одинаковым теплом принимал представителей всех религий.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин из видео "Притча о старце Стефане"
