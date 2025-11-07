«Велес!», «Спас!» и «Ура!»: что кричали воины Древней Руси, запугивая врага на поле боя

09:40, 07 ноя 2025

В России боевой клич «Ура!» используется относительно недавно. До этого на протяжении столетий русские воины применяли совершенно другие способы устрашения противника — от подражания звериному рыку до обращения к богам. Об эволюции боевых возгласов рассказывает «Русская Семерка».

Византийский летописец Прокопий Кесарийский зафиксировал, что славяне в VI веке практиковали систему «волчьих» перекличек во время сражений. После появления варягов на Руси в военных действиях начали звучать имена скандинавских богов — «Один!» и «Тор!».

С укреплением славянского пантеона скандинавские божества сменились на Перуна и Велеса. Такие призывы сопровождали воинов на протяжении многих веков.

Принятие христианства кардинально изменило ситуацию. Языческих богов заменили христианские лозунги. Наибольшее распространение получил возглас «С нами Бог!» и его краткая форма «Спас!».

Во времена феодальной раздробленности воины обращались к своим родным городам. Новгородцы в XIII столетии шли в бой с лозунгом «Умрём за святую Софию!».

Через несколько веков разнообразие боевых кличей достигло максимума. Волжские разбойники выкрикивали «Сарынь на кичку!», а стрельцы применяли собственные «ясаки» — «Махай!», «Шибай!», «Готов!» и «Выбран!».

Унификация воинских возгласов произошла при Петре I. Сначала ввели европейское «Виват!», а затем закрепилось традиционное для россиян «Ура!».

Автор: Семен Подгорный

Фото: В. Васнецов. Богатырь