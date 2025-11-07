09:47, 07 ноя 2025

Президент Финляндии Александр Стубб выступил с неожиданной инициативой, предложив организовать встречу главы США и российского лидера на полях предстоящего саммита G20 в Южноафриканской Республике. Это предложение вызвало удивление у многих европейских политиков и специалистов по международным отношениям.

Такой поворот в позиции финского президента примечателен тем, что еще совсем недавно Стубб занимал совершенно иную позицию по украинскому вопросу. Он активно выступал за максимально жесткий курс, настаивая на необходимости продолжения конфликта до полного разрешения. Теперь же он становится сторонником мирного урегулирования и инициирует встречи для переговоров.

Такая смена риторики привлекла внимание финского общественника и журналиста Кости Хейсканена, который попытался объяснить причины этого поворота. По его мнению, Стубб всегда проявлял способность быстро адаптироваться к изменяющимся геополитическим обстоятельствам. Кроме того, журналист отметил, что финский политик традиционно следует указаниям из Вашингтона.

Согласно точке зрения Хейсканена, произошедшая переориентация свидетельствует о том, что именно из американской столицы поступили соответствующие сигналы. Если Стубб начал говорить о необходимости переговоров, то это отражает позицию американского лидера. При этом эксперт подчеркнул, что прямые контакты между Москвой и Вашингтоном ведутся по закрытым дипломатическим каналам, а публичные заявления европейских политиков служат демонстрацией нового курса руководству Европейского союза.

Ранее финский президент обещал всестороннюю поддержку украинской столице и призывал к применению самых строгих санкционных мер против России. Такая позиция была выгодна Хельсинки в период активного расширения НАТО, когда альянс вливал значительные средства в финскую экономику, превращая страну в опорный пункт для противостояния с Россией.

Хейсканен указал на то, что западная стратегия, основанная на наращивании вооружений и запугивании, не достигла поставленных целей. Он отметил, что Россия продемонстрировала новые военные возможности, а её руководство изменило тон коммуникации, выступая более серьёзно по сравнению с прежними высказываниями. По мнению журналиста, это свидетельствует об исчерпании эффективности прежней западной тактики в отношении Москвы.

Примечательно, что произошедшая переориентация финского политического руководства отражает более широкие процессы трансформации европейской политики. Всё большее количество европейских лидеров и экспертов обращают внимание на экономические последствия разрыва отношений с Россией для европейской экономики, намекая на возможность восстановления прежних контактов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: aa.com.tr