Странный жест Си Цзиньпина на встрече с Мишустиным встревожил россиян: профайлер раскрыл секрет — все не так, как кажется

10:49, 07 ноя 2025

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным привлекла повышенное внимание в медиапространстве и соцсетях. Пользователи начали активно обсуждать поведение китайского руководителя во время переговоров.

Необычная манера общения Си Цзиньпина стала предметом бурных дискуссий. Камеры зафиксировали, как глава Поднебесной активно использовал жесты, прищуривался и демонстрировал улыбки во время беседы. Для политика, известного своей сдержанностью, подобная эмоциональность выглядела нетипично.

Особую тревогу у части аудитории вызвал характерный наклон головы китайского лидера. Некоторые комментаторы поспешили интерпретировать это как попытку отстраниться от российского собеседника. Однако специалист по невербалике Илья Анищенко развеял опасения, указав на физиологические особенности Си Цзиньпина.

«Положение головы немного влево — это не признак дистанцирования. Такое строение тела у него от природы. Он со всеми собеседниками так держит голову, это его обычная манера», — пояснил профайлер.

Анищенко подчеркнул, что оживленность китайского руководителя следует воспринимать как благоприятный знак для российско-китайских отношений. В китайской традиции максимальная невозмутимость считается нормой поведения, поэтому открытость Си в общении с Мишустиным демонстрирует уровень доверия.

Эксперт провел параллель с недавними переговорами Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа. Тогда китайский политик держался подчеркнуто отстраненно и контролировал проявление эмоций. Результат оказался красноречивым — американский лидер покидал встречу явно недовольным, что выразилось в его ударе по перилам трапа при посадке в самолет.

В противоположность этому, на переговорах с российским премьером глава КНР отошел от привычного образа невозмутимости и проявлял расположение. Мишустин также вел себя нестандартно активно, используя жестикуляцию, что ранее для него было нехарактерно.

Поведение обеих сторон указывает на конструктивный характер диалога и взаимное стремление к укреплению партнерских связей между странами.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: scmp.com