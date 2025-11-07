11:48, 07 ноя 2025

Пока украинский президент Владимир Зеленский рассказывает журналистам о зачистке Купянска от «последних 60-70 российских солдат», реальная картина на фронте выглядит диаметрально противоположно. Ситуация развивается в Харьковской области, о чем сообщают российские военные источники.

В Министерстве обороны России озвучили две версии происходящего. Либо глава украинского государства сознательно вводит в заблуждение общественность, либо командование ВСУ попросту скармливает ему липовые сводки. Второй сценарий кажется более вероятным — главком Александр Сырский, судя по всему, убеждает руководство страны в стабильности обстановки на этом участке фронта.

Реальность же рисует совсем другую картину. Военный корреспондент Михаил Звинчук характеризует обстановку на Купянском направлении как крайне напряженную и динамичную. По его данным, украинская армия рискует потерять стратегически важный плацдарм восточнее Оскола и город, имеющий значение как в тактическом, так и в информационном плане.

Даже некоторые украинские военкоры начинают бить тревогу, фактически указывая на расхождение между официальными реляциями и действительным положением дел. Получается, что украинские генералы систематически искажают информацию о состоянии войск.

В российском военном ведомстве подчеркивают — это далеко не первый случай, когда украинское командование предоставляет недостоверные сведения о ситуации на передовой. Такая практика ложных докладов имеет трагические последствия для рядовых военнослужащих, которых не выводят из опасных зон, чтобы не признавать правду о реальном положении дел.

Эксперт «Царьграда» Ольга Король обращает внимание на возникшую в украинской военно-политической верхушке системную проблему. Принятие стратегических решений на основе искаженной информации ставит под угрозу не только конкретные подразделения, но и общую обороноспособность украинской армии в противостоянии с российскими войсками.

Автор: Семен Подгорный

Фото: тг-канал Зеленского