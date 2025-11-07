Массовое возвращение бойцов СВО домой обернется проблемами — военный врач выступил с тревожным предупреждением: «Будет сложно»

14:06, 07 ноя 2025

Окончание специальной военной операции принесет России серьезную проблему — массовое посттравматическое стрессовое расстройство у вернувшихся военнослужащих. Об этом в разговоре с «Царьградом» заявил участник СВО, военный врач Сергей Гудожников.

Медик напомнил, что аналогичные ситуации уже возникали после кампаний в Афганистане, Чечне и Сирии. По его словам, недооценивать ПТСР нельзя — это опасное психологическое состояние, при котором бойцы мысленно продолжают находиться на войне даже после возвращения домой.

Гудожников рассказал о личном опыте борьбы с расстройством. После получения тяжелых ранений он столкнулся с эмоциональными трудностями при возвращении к мирной жизни. Адаптация оказалась долгим и сложным испытанием, с которым справляются далеко не все.

«Эмоционально было тяжело. Хотелось либо вернуться туда, где военное братство и принятие решений, либо остаться в одиночестве. ПТСР станет настоящей проблемой после возвращения ребят», — подчеркнул военврач.

Специалист отметил позитивные изменения в физической реабилитации раненых бойцов, которая постоянно совершенствуется. Однако психологическая помощь остается без должного внимания, хотя игнорирование этого вопроса может привести к тяжелым последствиям для всей страны. Врач призвал решать проблему ПТСР на государственном уровне.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pbs.org