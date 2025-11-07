Коррупционеры сидят, но явно не страдают: как отбывают свой срок проворовавшиеся чиновники — ответ печальный

15:58, 07 ноя 2025

С начала 2025 года в России за решеткой оказались 15 управленцев высшего звена — губернаторы, их замы и главы городских администраций. Всего же за десять месяцев текущего года силовики задержали более сотни коррупционеров, включая региональных депутатов, министров и других представителей власти. Об этом сообщает издание «Царьград».

На первый взгляд, такая статистика может показаться впечатляющей — борьба с коррупцией идет полным ходом, чиновники массово попадают под замес. Однако реальность оказывается куда менее радужной. Главная проблема в том, что основные механизмы выявления хищений в госструктурах так и не заработали должным образом. А те, кто уже отправился по этапу, научились отбывать срок с максимальным комфортом.

Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин обратил внимание на серьезный изъян в системе борьбы с казнокрадством. По его словам, государство продолжает давать чиновникам всех уровней возможность прятать реальные доходы. Ситуация усугубилась после принятия Госдумой закона о запрете публикации деклараций — фактически чиновникам развязали руки.

Пашкин привел конкретный пример: если бы граждане могли открыто изучить декларацию городского мэра и обнаружить несоответствия между официальными доходами и реальным имуществом, они бы немедленно написали заявление в прокуратуру. Теперь же такой возможности нет — народ лишили действенного инструмента общественного контроля.

Коррупционеры быстро сориентировались в новой реальности. Первые громкие посадки их напугали, но страх быстро улетучился, когда стало понятно, в каких условиях можно отбывать наказание. Особую популярность среди осужденных чиновников приобрела лазейка с отправкой на СВО. Проворовавшиеся управленцы просят дать им шанс искупить вину, после чего благополучно устраиваются где-нибудь в глубоком тылу со всеми удобствами.

Те, кому не удается воспользоваться вариантом с зоной спецоперации, тоже не теряются — попросту покупают себе комфортные условия содержания в колониях и СИЗО. Показательный случай — экс-министр экономики Алексей Улюкаев, который устроился работать тюремным библиотекарем.

Пашкин считает, что коррупционерам вообще нужно закрыть дорогу на СВО для отбывания там наказания. По его мнению, подобная практика превращает серьезное уголовное преследование в фарс.

Автор: Семен Подгорный

Фото: SHOT