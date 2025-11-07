Все новости Уфы и Башкортостана
Атака сотен кораблей-призраков: одна ошибка «перенесла» в Балтийское море весь флот НАТО

16:01, 07 ноя 2025

В Балтийском море зафиксировали массовое появление военных кораблей НАТО — об этом сообщили финские СМИ со ссылкой на данные станции приема сигналов в городе Парайнен. О странной активности пишут «Известия».

Станция идентификации судов в финском Парайнене внезапно засекла сотни сигналов от военных кораблей альянса. Журналисты уже назвали происшествие нашествием кораблей-призраков, хотя речь, вероятнее всего, идет о технической неполадке.

Финские СМИ сообщают, что след загадочных судов тянется к архипелагу Турку. Однако эксперты склоняются к версии о сбое оборудования. Обычно операторы станции регистрируют около ста сигналов идентификаторов судов в час. Во время инцидента система зафиксировала примерно 20 тысяч сигналов за тот же период.

Норвежский специалист Торд Иверсен предположил, что ошибку допустили коммерческие службы, которые обслуживают радиолокационные станции в Финляндии. По его мнению, причиной инцидента стала брешь в системе кибербезопасности оборудования.

Автор: Семен Подгорный
Фото: usni.org
