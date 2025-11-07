Все новости Уфы и Башкортостана
Россиян предупредили о новой схеме кражи денег через старые сим-карты

22:28, 07 ноя 2025

Если вы перестали пользоваться старой сим-картой, мошенники могут получить доступ к вашим банковским счетам и личным кабинетам на маркетплейсах. Полиция Башкирии рассказала о новой схеме и объяснила, как себя обезопасить.

Как работает схема

  1. Вы меняете номер телефона, но забываете отвязать старый от банковских приложений, онлайн-магазинов и других сервисов.
  2. Через некоторое время оператор связи передает неактивный номер другому абоненту или в специальный резерв.
  3. Мошенники находят способы получить доступ к такой сим-карте. Они используют ее, чтобы войти в ваши аккаунты, запрашивая код подтверждения по СМС. Так они получают доступ к вашим деньгам и личным данным.

Что делать для защиты

Перед тем как отказаться от старого номера, обязательно отвяжите его от всех важных сервисов. В первую очередь проверьте:

  • Банковские приложения и онлайн-банки;
  • Личные кабинеты на маркетплейсах и в интернет-магазинах;
  • Аккаунты в микрофинансовых организациях.

Об этой схеме рассказал начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД по Башкортостану Рамиль Тухбатуллин.

