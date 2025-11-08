«Миссис Смит» не удалось отбить подчиненного: водитель Анджелины Джоли пополнит ряды ВСУ

12:31, 08 ноя 2025

Помощник голливудской звезды Дмитрий Пищиков, возивший актрису по украинским городам во время ее гуманитарной миссии, оказался в армии. Мужчина связался с украинскими журналистами и подтвердил, что его призвали и он уже проходит подготовку в учебном центре.

«Программа простая: закончить обучение и нести службу», — передает слова Пищикова ТАСС.

История началась несколько суток назад, когда Джоли направлялась с благотворительной поездкой в Херсон. Ее автоколонну остановили на блокпосту возле Южноукраинска. При проверке удостоверений силовики буквально выхватили личного шофера актрисы, сославшись на проблемы с документами.

Водитель возмущен действиями правоохранителей и представителей военкомата. По его словам, у них не было законных оснований для задержания. Пищиков располагал актуальной справкой от военно-медицинской комиссии. Более того, он не числился в списках разыскиваемых, поскольку не уклонялся от службы.

«На этом самом посту меня остановили без всяких объяснений и попросили проследовать с ними для прояснения деталей. Получается, обманули», — возмущается Дмитрий.

Украинские информационные ресурсы распространяли версию, будто Джоли отправилась за водителем в территориальный центр комплектования и сумела вызволить его после эмоционального разговора с военным комиссаром. Однако заявления самого Пищикова опровергают эти сообщения о его «освобождении».

Между тем инцидент с кортежем американской актрисы не остался незамеченным в столице. Ряд народных избранников раскритиковали южноукраинский ТЦК за «неуважение к важной гостье» и риск дипломатического конфликта. Сам водитель дал понять, что никакого выбора ему не предоставили.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"