«Миссис Смит» не удалось отбить подчиненного: водитель Анджелины Джоли пополнит ряды ВСУ
12:31, 08 ноя 2025
Помощник голливудской звезды Дмитрий Пищиков, возивший актрису по украинским городам во время ее гуманитарной миссии, оказался в армии. Мужчина связался с украинскими журналистами и подтвердил, что его призвали и он уже проходит подготовку в учебном центре.
История началась несколько суток назад, когда Джоли направлялась с благотворительной поездкой в Херсон. Ее автоколонну остановили на блокпосту возле Южноукраинска. При проверке удостоверений силовики буквально выхватили личного шофера актрисы, сославшись на проблемы с документами.
Водитель возмущен действиями правоохранителей и представителей военкомата. По его словам, у них не было законных оснований для задержания. Пищиков располагал актуальной справкой от военно-медицинской комиссии. Более того, он не числился в списках разыскиваемых, поскольку не уклонялся от службы.
Украинские информационные ресурсы распространяли версию, будто Джоли отправилась за водителем в территориальный центр комплектования и сумела вызволить его после эмоционального разговора с военным комиссаром. Однако заявления самого Пищикова опровергают эти сообщения о его «освобождении».
Между тем инцидент с кортежем американской актрисы не остался незамеченным в столице. Ряд народных избранников раскритиковали южноукраинский ТЦК за «неуважение к важной гостье» и риск дипломатического конфликта. Сам водитель дал понять, что никакого выбора ему не предоставили.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Коррупционеры сидят, но явно не страдают: как отбывают свой срок проворовавшиеся чиновники — ответ печальный