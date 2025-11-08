Борт летит за океан: стало известно, куда могли отправить выжившего в авиакатастрофе Евгения Пригожина

12:35, 08 ноя 2025

В российском интернете снова появились слухи о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы жив. Напомним, официально он считается погибшим в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года.

По информации «Царьграда», несколько телеграм-каналов и СМИ начали распространять версию о нахождении Пригожина в Венесуэле с секретной миссией. Поводом для таких предположений стали сообщения о самолете, связанном с ЧВК «Вагнер», который отправился из России в Венесуэлу на фоне обострения конфликта между Каракасом и Вашингтоном.

В доказательство своей версии сторонники теории приводят фотографии Пригожина из Африки, которые якобы датированы периодом после крушения самолета. Кроме того, упоминается платежная документация, свидетельствующая о поступлении средств на счет главы ЧВК.

Наиболее популярная версия гласит, что Пригожин занял должность военного консультанта президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава латиноамериканской республики недавно запросил поддержку у Москвы, Тегерана и Пекина в связи с давлением со стороны США. Согласно слухам, Россия незамедлительно откликнулась, тайно направив в дружественное государство отряды ЧВК под руководством Пригожина.

Подчеркнем, что объективных свидетельств о том, что Евгений Пригожин выжил после катастрофы бизнес-джета Embraer-135 не существует. Однако разговоры о его деятельности продолжаются на протяжении нескольких лет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: reuters.com