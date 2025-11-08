МО РФ внесло изменения в порядок призыва резервистов: правила откорректировали из-за СВО

12:39, 08 ноя 2025

Ведомство скорректировало порядок привлечения граждан из мобилизационного резерва. Об этом стало известно из проекта нормативного документа, опубликованного в субботу, 8 ноября.

Согласно обновленным правилам, резервистов теперь могут направлять на специализированные учебные сборы. Главная задача таких мероприятий — подготовка личного состава к защите стратегически важных объектов. Речь идет об энергетических комплексах, транспортных узлах, нефтеперерабатывающих предприятиях и другой критической инфраструктуре страны.

Корректировки появились после того, как глава государства утвердил соответствующий закон. Документ устанавливает юридическую базу для привлечения мобилизационного резерва к охранным мероприятиям на ключевых объектах экономики.

По мнению аналитиков, решение связано с обстановкой на фоне спецоперации и возросшими рисками атак беспилотников со стороны Украины. Привлечение дополнительных сил позволит усилить безопасность важнейшей инфраструктуры государства.

Автор: Семен Подгорный

Фото: pbs.org