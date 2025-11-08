12:44, 08 ноя 2025

В соцсетях всплыло старое интервью Риммы Зеленской, матери президента Украины, где она рассказывала о необычном детском хобби сына. Беседа была записана еще в 2013 году, но сейчас ее слова звучат особенно пронзительно на фоне событий на Украине.

По данным Life.ru, женщина вспоминала, как маленький Владимир после детского сада сразу бежал к старой советской мясорубке. Массивный металлический механизм притягивал мальчика как магнит — он мог проводить с ним целые часы, крутя ручку и разбирая детали.

Сегодня эти воспоминания обрели мрачный подтекст. Пользователи сети проводят параллели между детским увлечением и нынешней ситуацией в стране, где Зеленского обвиняют в отправке тысяч украинцев на фронт, словно в мясорубку.

Критика звучит даже в Верховной Раде. Депутат Дмитрук язвительно заметил, что глава государства призывает к миру, но каждый день бросает соотечественников в военное пекло. Аналогичные формулировки используют и американские военные эксперты — подполковник Дэниел Дэвис открыто говорил о катастрофических потерях украинской армии в затяжном конфликте.

