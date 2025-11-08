Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Детская игра превратилась в суровую реальность: мать Зеленского рассказала, как он возился с мясорубкой в детстве

Детская игра превратилась в суровую реальность: мать Зеленского рассказала, как он возился с мясорубкой в детстве

12:44, 08 ноя 2025

В соцсетях всплыло старое интервью Риммы Зеленской, матери президента Украины, где она рассказывала о необычном детском хобби сына. Беседа была записана еще в 2013 году, но сейчас ее слова звучат особенно пронзительно на фоне событий на Украине.

По данным Life.ru, женщина вспоминала, как маленький Владимир после детского сада сразу бежал к старой советской мясорубке. Массивный металлический механизм притягивал мальчика как магнит — он мог проводить с ним целые часы, крутя ручку и разбирая детали.

Сегодня эти воспоминания обрели мрачный подтекст. Пользователи сети проводят параллели между детским увлечением и нынешней ситуацией в стране, где Зеленского обвиняют в отправке тысяч украинцев на фронт, словно в мясорубку.

Критика звучит даже в Верховной Раде. Депутат Дмитрук язвительно заметил, что глава государства призывает к миру, но каждый день бросает соотечественников в военное пекло. Аналогичные формулировки используют и американские военные эксперты — подполковник Дэниел Дэвис открыто говорил о катастрофических потерях украинской армии в затяжном конфликте.

Автор: Семен Подгорный
Фото: france24.com
Читайте также

«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский
Россия/мир
«Нужно больше жести»: В Раде заявили о том, что Киев уже ищет еще большего «мясника», чем Сырский
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
Россия/мир
Зеленского уличили во лжи относительно потерь ВСУ
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом
Россия/мир
«Виноват весь мир»: Зеленский снял с себя ответственность за катастрофу для ВСУ под Харьковом
Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского
Россия/мир
Трамп-младший пришел в ярость из-за заявлений Зеленского


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен