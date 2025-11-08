Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Брижит Макрон сходит с ума из-за оттопыривающихся брюк: боится, что такой наряд подтвердит слухи о ее «мужском прошлом»

Брижит Макрон сходит с ума из-за оттопыривающихся брюк: боится, что такой наряд подтвердит слухи о ее «мужском прошлом»

13:49, 08 ноя 2025

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона переживает нервный срыв на фоне распространения информации о ее возможной смене пола в прошлом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на близкую знакомую первой леди.

По словам подруги Брижит, женщина находится в критическом психологическом состоянии из-за публикаций о том, что ранее она могла быть мужчиной. Эти материалы серьезно подорвали ее душевное равновесие.

Ситуация дошла до того, что первая леди испытывает страх перед публичными мероприятиями. Особую тревогу у нее вызывает подбор одежды для выходов. Макрон опасается надевать брюки, которые могут образовывать складки или неудачно сидеть, что фотографы могут использовать для новых провокационных материалов.

Дополнительный стресс женщине принесли судебные разбирательства. Она выступила истцом в деле против группы лиц, обвинив их в целенаправленном распространении недостоверных сведений о ее биографии через медиа и интернет-платформы.

История началась три года назад, когда журналистка Наташа Рей и ясновидящая Амандин Рой впервые озвучили версию о трансгендерности* супруги главы государства. Именно против них направлены основные претензии в судебном процессе.

Близкие Брижит отмечают прогрессирующее ухудшение ее состояния на фоне продолжающейся информационной кампании.

*- Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Детская игра превратилась в суровую реальность: мать Зеленского рассказала, как он возился с мясорубкой в детстве

Читайте также:

Детская игра превратилась в суровую реальность: мать Зеленского рассказала, как он возился с мясорубкой в детстве
Автор: Семен Подгорный
Фото: economictimes.indiatimes.com
Читайте также

Жена Макрона - бывший мужчина? Шокирующие разоблачения американской журналистки с помощью китайского ПО
Россия/мир
Жена Макрона - бывший мужчина? Шокирующие разоблачения американской журналистки с помощью китайского ПО
Простой лайфхак с лаком для волос: сохранит чистоту светлых брюк в любую погоду – гениальное решение для стильных модниц
Это интересно
Простой лайфхак с лаком для волос: сохранит чистоту светлых брюк в любую погоду – гениальное решение для стильных модниц
Американские СМИ раскрыли содержание письма Мелании Трамп президенту РФ: о чём первая леди написала Путину
Россия/мир
Американские СМИ раскрыли содержание письма Мелании Трамп президенту РФ: о чём первая леди написала Путину
Каринэ Хабирова превратила личный праздник в помощь тяжелобольным
Общество в Башкирии
Каринэ Хабирова превратила личный праздник в помощь тяжелобольным


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен