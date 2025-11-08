Брижит Макрон сходит с ума из-за оттопыривающихся брюк: боится, что такой наряд подтвердит слухи о ее «мужском прошлом»

13:49, 08 ноя 2025

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона переживает нервный срыв на фоне распространения информации о ее возможной смене пола в прошлом. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на близкую знакомую первой леди.

По словам подруги Брижит, женщина находится в критическом психологическом состоянии из-за публикаций о том, что ранее она могла быть мужчиной. Эти материалы серьезно подорвали ее душевное равновесие.

Ситуация дошла до того, что первая леди испытывает страх перед публичными мероприятиями. Особую тревогу у нее вызывает подбор одежды для выходов. Макрон опасается надевать брюки, которые могут образовывать складки или неудачно сидеть, что фотографы могут использовать для новых провокационных материалов.

Дополнительный стресс женщине принесли судебные разбирательства. Она выступила истцом в деле против группы лиц, обвинив их в целенаправленном распространении недостоверных сведений о ее биографии через медиа и интернет-платформы.

История началась три года назад, когда журналистка Наташа Рей и ясновидящая Амандин Рой впервые озвучили версию о трансгендерности* супруги главы государства. Именно против них направлены основные претензии в судебном процессе.

Близкие Брижит отмечают прогрессирующее ухудшение ее состояния на фоне продолжающейся информационной кампании.

*- Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено.

Автор: Семен Подгорный

Фото: economictimes.indiatimes.com