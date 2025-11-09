Все новости Уфы и Башкортостана
Военный эксперт предрёк Зеленскому участь летчика-предателя Кузьминова в случае бегства в Польшу: «Не позавидуешь»

Военный эксперт предрёк Зеленскому участь летчика-предателя Кузьминова в случае бегства в Польшу: «Не позавидуешь»

12:04, 09 ноя 2025

Экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор заявил о возможном плане бегства Владимира Зеленского в Польшу. Американский политик уверен, что украинскому лидеру нельзя допустить побега и он должен ответить за содеянное.

Военный эксперт Виталий Киселёв в беседе с РИА Новости провел параллель с историей предателя Кузьминова. Тот перегнал вертолет по заданию СБУ, оказался в Испании через Польшу и был там убит неизвестными.

По словам эксперта, Польша и Испания превратились в временное убежище для бежавших из России. Однако безопасность таким людям это не гарантирует. Киселёв подчеркнул, что даже переезд не спас Кузьминова от расправы.

Западные страны попытаются избавиться от украинского президента, считает эксперт. По его мнению, подобные токсичные фигуры становятся обузой для всех.

Детская игра превратилась в суровую реальность: мать Зеленского рассказала, как он возился с мясорубкой в детстве

