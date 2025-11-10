«Армия невоюющих»: Пинчук откровенно рассказал, как «чинуши» и бизнесмены, становятся ветеранами СВО

12:26, 10 ноя 2025

В стране формируется прослойка людей, получающих статус ветеранов боевых действий, не участвуя в реальных сражениях. Об этом заявил обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

По его словам, пока российские военные находятся на передовой, некоторые чиновники, бизнесмены и публичные личности используют специальную военную операцию для карьеры и обогащения. Эти люди никогда не были на линии боевого соприкосновения, однако официально получают статус ветеранов.

Схема работает следующим образом: представители бизнеса, чиновники и другие люди зачисляются в особые части, где не требуется участие в боях. Они занимают административные должности и продолжают вести обычный образ жизни. Периодические визиты в прифронтовые города дают им основание для получения удостоверения ветерана и соответствующих льгот.

В число таких «пассивных героев» попадают сотрудники спецслужб, правоохранители, журналисты и другие категории граждан. Их главная цель — не победа, а формальное получение статуса.

Пинчук предупредил об опасности этого явления. Он указал, что такая структура конфликтует с настоящей армией, несущей реальные тяготы войны. Самозванцы претендуют на уважение и право выступать от имени подлинных ветеранов. Эксперт призвал провести расследование подобных случаев.

