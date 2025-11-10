13:59, 10 ноя 2025

Президент России Владимир Путин на церемонии награждения создателей новейшего российского оружия рассказал о присутствии разведывательного корабля НАТО во время испытаний ракеты «Буревестник». Об этом сообщает издание «Царьград».

Глава государства отметил, что 21 октября натовский корабль постоянно находился в зоне проведения испытаний. Москва намеренно не чинила препятствий его работе. Путин подчеркнул, что иностранные военные получили возможность собственными глазами увидеть возможности российских разработок.

«Пусть посмотрят», — спокойно заявил российский лидер, комментируя присутствие западных наблюдателей.

Президент сделал это заявление без каких-либо угроз или повышения тона. Его слова свидетельствуют о том, что российская сторона знала о наблюдении со стороны альянса и сознательно позволила проводить разведку.

Такая демонстрация уверенности указывает на техническое преимущество России в области стратегических вооружений. Путин фактически дал понять, что достижения в этой сфере настолько значительны, что нет необходимости их скрывать.

Западные эксперты теперь располагают подтверждёнными данными о российских технологиях, которые определят стратегический баланс на десятилетия вперёд. Президент продемонстрировал силу без традиционной риторики и громких заявлений — достаточно было констатировать факты.

Это высказывание стало ответом скептикам, которые сомневались в российских военных разработках. Путин выбрал необычный способ подачи информации — просто озвучил реальность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: kremlin.ru