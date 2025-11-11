В США показали грозный ответ российскому «Буревестнику»: какую угрозу России может нести крылатая ядерная ракета AGM-181A

18:03, 11 ноя 2025

В США сфотографировали секретные ракеты AGM-181A под крыльями стратегического бомбардировщика Boeing B-52H. Снимок сделал фотограф-любитель Иэн Реккио. Эксперты полагают, что демонстрация нового оружия стала ответом Вашингтона на успешные испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.

Сначала Москва объявила об успешных испытаниях «Буревестника». Через несколько дней президент Дональд Трамп распорядился возобновить ядерные испытания в Пентагоне. А спустя неделю бомбардировщик с новейшими ракетами неожиданно появился на малой высоте над гражданской территорией.

До этого момента разработка AGM-181A держалась в строжайшей секреции. За годы работы над проектом в публичное пространство попало только одно размытое изображение эскиза. Теперь же стратегический носитель открыто продемонстрировал ракеты, способные нести исключительно ядерные боеголовки.

Издание «Деловая газета Взгляд» отмечает, что настолько грубая утечка информации не может быть случайностью. Американская сторона намеренно рассекретила объект, чтобы продемонстрировать Москве наличие адекватного ответа на «Буревестник».

Однако эксперты называют эту демонстрацию несостоятельной. Предшественник новой ракеты AGM-86B создавался еще в семидесятых годах прошлого века как «оружие второй волны» для применения после обмена ядерными ударами между США и СССР. Носителями выступали исключительно бомбардировщики B-52H, которые должны были прорываться к советским границам и поражать второстепенные цели.

Советский Союз быстро разработал эффективные средства противодействия этому вооружению. Сегодня его применение выглядит бессмысленным из-за возможностей российских систем ПВО и современных истребителей-перехватчиков. Новая модификация AGM-181A предположительно имеет дальность до 2400 километров. Главное отличие от предшественницы — возможность размещения не только на стратегических бомбардировщиках.

Сопоставлять AGM-181A с «Буревестником» некорректно, поскольку это принципиально разные типы вооружения по масштабу поражения и дальности действия. Эксперты считают, что Вашингтон допустил просчет, продемонстрировав России то, что уже находится на вооружении или в стадии разработки. В подобной ситуации эффективнее сохранять загадочное молчание и намекать на наличие действительно революционного оружия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: nationalinterest.org