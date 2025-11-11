Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

У Марата Башарова выявили опасное заболевание после того, как он упал в обморок за рулем: «Это не лечится»

У Марата Башарова выявили опасное заболевание после того, как он упал в обморок за рулем: «Это не лечится»

18:06, 11 ноя 2025

Актер Марат Башаров признался в серьезных проблемах со здоровьем в эфире шоу «Звезды сошлись». У артиста диагностировали расширение верхней части аорты — опасную патологию, которая практически не поддается лечению.

Башаров долго игнорировал ухудшение самочувствия и откладывал поход к медикам. Сигналом к действию стал пугающий инцидент на дороге — актер внезапно потерял сознание прямо за рулем. Машина артиста на минимальной скорости врезалась в припаркованный автомобиль. Обошлось без серьезных последствий, все отделались испугом.

После аварии Башаров немедленно обратился в больницу. Медики долго не могли определить причину недомогания. Картина прояснилась только после ультразвукового исследования сердца — специалисты обнаружили расширение аорты.

Актер отметил, что подобный диагноз часто встречается у хоккеистов. Башаров сам увлекается этим видом спорта, поэтому новость его особо не удивила. Артист подчеркнул, что заболевание практически не лечится.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Дочь Марата Башарова Амели обвинила отца в алкоголизме: «Сбежала от бухого бати»

Читайте также:

Дочь Марата Башарова Амели обвинила отца в алкоголизме: «Сбежала от бухого бати»
Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из фильма "Пианистка-2"
Читайте также

Борьба за жизнь: как провел свои последние дни заболевший раком актер Александр Абдулов
Россия/мир
Борьба за жизнь: как провел свои последние дни заболевший раком актер Александр Абдулов
Дочь Марата Башарова Амели обвинила отца в алкоголизме: «Сбежала от бухого бати»
Россия/мир
Дочь Марата Башарова Амели обвинила отца в алкоголизме: «Сбежала от бухого бати»
Тяжелая болезнь настигла звезду «Солдат»: у Романа Мадянова диагностирован рак
Россия/мир
Тяжелая болезнь настигла звезду «Солдат»: у Романа Мадянова диагностирован рак
Актер Марат Башаров, будучи в нетрезвом виде, избил свою жену
Происшествия в Башкирии
Актер Марат Башаров, будучи в нетрезвом виде, избил свою жену


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен