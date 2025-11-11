У Марата Башарова выявили опасное заболевание после того, как он упал в обморок за рулем: «Это не лечится»

18:06, 11 ноя 2025

Актер Марат Башаров признался в серьезных проблемах со здоровьем в эфире шоу «Звезды сошлись». У артиста диагностировали расширение верхней части аорты — опасную патологию, которая практически не поддается лечению.

Башаров долго игнорировал ухудшение самочувствия и откладывал поход к медикам. Сигналом к действию стал пугающий инцидент на дороге — актер внезапно потерял сознание прямо за рулем. Машина артиста на минимальной скорости врезалась в припаркованный автомобиль. Обошлось без серьезных последствий, все отделались испугом.

После аварии Башаров немедленно обратился в больницу. Медики долго не могли определить причину недомогания. Картина прояснилась только после ультразвукового исследования сердца — специалисты обнаружили расширение аорты.

Актер отметил, что подобный диагноз часто встречается у хоккеистов. Башаров сам увлекается этим видом спорта, поэтому новость его особо не удивила. Артист подчеркнул, что заболевание практически не лечится.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Пианистка-2"