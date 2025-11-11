Все новости Уфы и Башкортостана
В Сети появился первый трейлер фильма о Владимире Путине «Кремлевский волшебник» (18+)

18:10, 11 ноя 2025

Французская кинокомпания Gaumont опубликовала первый трейлер ленты «Кремлевский волшебник», главную роль в которой исполнил британский актер Джуд Лоу. Съемки проходили за рубежом, информирует телеграм-канал «Смотри».

В картине снялись звезды британского и американского кино: Пол Дано, Алисия Викандер и Том Стерридж. Центральным персонажем стал Виктор Баранов — политтехнолог и продюсер, работавший на президента России. Роль досталась Дано. Прообразом героя послужил экс-помощник главы государства Владислав Сурков.

События разворачиваются в середине девяностых годов. Главный персонаж занимается созданием образа будущего российского лидера. Лента основана на книге итальянского писателя Джулиано да Амполи.

Создатели картины ранее высказывали желание представить проект российским зрителям. Однако в Министерстве культуры России сообщили об отсутствии обращений за прокатным удостоверением для показа фильма в стране.

Тяжелее покорения Эвереста: Джуд Лоу рассказал о подготовке к перевоплощению в Путина на экране

