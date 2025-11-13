Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Последствия скандального «перфоманса»: юрист предупредил, что Диброва могут посадить на три года за инцидент с расстегнутой ширинкой и «причиндалами»

Последствия скандального «перфоманса»: юрист предупредил, что Диброва могут посадить на три года за инцидент с расстегнутой ширинкой и «причиндалами»

14:41, 13 ноя 2025

Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке в одной из башен «Москва-Сити». Журналисты сняли на камеру, как похожий на шоумена мужчина выходил из машины с расстёгнутыми брюками.

Юрист Иван Соловьёв предупредил о возможных серьёзных последствиях для знаменитости, сообщает «АиФ». По его словам, минимальное наказание за такое поведение предусмотрено статьёй 20.1 КоАП — нарушение общественного порядка. За это можно получить штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Однако действия ведущего могут квалифицировать по статье 135 УК РФ — развратные действия. Если установят, что несовершеннолетние видели гениталии телеведущего, тогда ему грозит до трёх лет лишения свободы, пояснил специалист.

Большинство известных людей, комментировавших происшествие, осудили поведение Диброва. При активном участии общественников в процессе телеведущему, кроме уголовного наказания, может грозить полная «отмена» на телевидении.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: кадр из программы «Кто хочет стать миллионером?»
Читайте также

Юрист Соловьёв предупредил о новой двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» мошенниками
Россия/мир
Юрист Соловьёв предупредил о новой двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах» мошенниками
«Можно разом лишиться пяти тысяч рублей»: юрист предупредила дачников о штрафе за сброс и сжигание мусора — стоит узнать
Россия/мир
«Можно разом лишиться пяти тысяч рублей»: юрист предупредила дачников о штрафе за сброс и сжигание мусора — стоит узнать
Гавайская роза и голубой лотос: юрист Питниченко предупредил дачников о растениях, за которые могут выписать штраф и даже арестовать
Сад и огород
Гавайская роза и голубой лотос: юрист Питниченко предупредил дачников о растениях, за которые могут выписать штраф и даже арестовать
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе
Происшествия в Башкирии
В Башкирии были арестованы трое участников драки в кафе


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен