Последствия скандального «перфоманса»: юрист предупредил, что Диброва могут посадить на три года за инцидент с расстегнутой ширинкой и «причиндалами»

Телеведущего Дмитрия Диброва заподозрили в участии в секс-вечеринке в одной из башен «Москва-Сити». Журналисты сняли на камеру, как похожий на шоумена мужчина выходил из машины с расстёгнутыми брюками.

Юрист Иван Соловьёв предупредил о возможных серьёзных последствиях для знаменитости, сообщает «АиФ». По его словам, минимальное наказание за такое поведение предусмотрено статьёй 20.1 КоАП — нарушение общественного порядка. За это можно получить штраф до тысячи рублей или административный арест на 15 суток.

Однако действия ведущего могут квалифицировать по статье 135 УК РФ — развратные действия. Если установят, что несовершеннолетние видели гениталии телеведущего, тогда ему грозит до трёх лет лишения свободы, пояснил специалист.

Большинство известных людей, комментировавших происшествие, осудили поведение Диброва. При активном участии общественников в процессе телеведущему, кроме уголовного наказания, может грозить полная «отмена» на телевидении.

