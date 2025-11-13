Когда закончится СВО: Франц Клинцевич честно рассказал, что будет потом

14:44, 13 ноя 2025

Российский посол в Индии Денис Алипов недавно высказался о возможности быстрого окончания украинского конфликта при условии готовности ЕС и НАТО к реальным переговорам с Москвой Военный эксперт и политик Франц Клинцевич в разговоре с «Царьградом» оценил эти перспективы и поделился прогнозом о будущем мировой геополитики

Почему быстрый мир маловероятен

Клинцевич усомнился в возможности скорого завершения спецоперации По его словам, главная проблема заключается в разных целях сторон конфликта Украина и западные страны рассматривают перемирие как возможность передохнуть, перевооружиться и перегруппироваться Россия же настаивает на долгосрочном мире с надежными гарантиями безопасности

Даже если представить, что Запад согласится на условия Москвы и боевые действия прекратятся, противостояние никуда не исчезнет Оно просто перейдет в другие плоскости Союзники Украины продолжат давление через санкции и требования репараций

Кто выиграет от окончания конфликта

В случае завершения активной фазы противостояния наибольшие проблемы ждут Европу Россия справится с любыми ограничениями и восстановит свою экономику Соединенные Штаты займут российскую нишу на европейском энергетическом рынке, но продавать будут по значительно более высоким ценам

Евросоюз же ждет деградация Эксперт уверен, что распад Европы на отдельные государства с ослабленной экономикой неизбежен, независимо от того, как именно завершится конфликт

Главным победителем Клинцевич назвал США, которые устранят Европу как серьезного геополитического игрока Россия тоже останется в выигрыше, достигнув полной экономической самостоятельности и подтвердив статус великой державы Вместе с союзниками в лице Китая и Индии РФ сформирует влиятельный блок, противостоящий западному влиянию

Новый формат противостояния

Москве придется сохранять максимальную осторожность в отношениях с западными странами даже после завершения СВО Вашингтон не откажется от планов по ослаблению и разделению России, поэтому подрывная деятельность продолжится Война фактически не закончится, просто перейдет в скрытую форму на качественно новом уровне

