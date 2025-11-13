14:47, 13 ноя 2025

Несколько дней назад подразделения 2-й общевойсковой армии ВС РФ в условиях тумана завели в Покровск значительную колонну техники. Событие произошло на Донбассе и вызвало активное обсуждение в социальных сетях, где одни пользователи выражали радость по поводу продвижения на стратегически важном направлении, а другие указывали на отсутствие эффективных средств защиты от украинских беспилотников.

Видеозаписи передвижения российских военных по городу напомнили наблюдателям сцены из постапокалиптических кинолент. В составе колонны отсутствовала стандартная армейская техника — бронетранспортеры, боевые машины пехоты или грузовые автомобили типа «Урал» и «КамАЗ». Военнослужащие перемещались преимущественно на переоборудованных легковых автомобилях и пикапах, значительная часть бойцов использовала мотоциклы для входа в населенный пункт.

Необычный облик техники прокомментировал ветеран СВО и военный блогер Святослав Голиков в разговоре с изданием «Царьград». Он подчеркнул, что подобный набор транспортных средств наглядно показывает высокую результативность применения противником дронов-камикадзе.

По словам эксперта, современные боевые действия стремительно формируют нетрадиционный парк механизированных средств передвижения. Штатные транспортные единицы снабжения не способны достичь пункта назначения — их уничтожают беспилотники задолго до подхода к линии соприкосновения, примерно за 20 километров от цели.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин выразил более критичную позицию относительно происходящего. Он охарактеризовал ставший привычным транспорт штурмовых подразделений как признак системных проблем в военной сфере.

Представители военного журналистского сообщества и участники боевых действий отмечают закономерность использования импровизированной техники. Стандартное армейское оснащение действительно не выдерживает даже краткосрочного марша в условиях интенсивной работы операторов вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Российские военнослужащие уже адаптировались к условиям противостояния с массовым применением дронов, однако процесс модернизации вооруженных сил в данном направлении остается на уровне локальных инициатив отдельных энтузиастов. Эти специалисты создают эффективные образцы переоборудованной техники, включая известные в военных кругах модификации гражданских автомобилей для боевого применения.

При этом в Министерстве обороны пока не предпринимают активных шагов по системной адаптации к принципиально новым условиям ведения боевых операций, непривычным для военного руководства старой формации. Ситуация в Покровске демонстрирует существующий разрыв между реальностью на передовой и подходами высокопоставленных военных администраторов, а также руководителей оборонно-промышленного комплекса.

Специальная военная операция продолжается третий год, однако действенного решения проблемы защиты военного транспорта от беспилотников так и не появилось. Блогеры и представители волонтерского движения считают, что подобная ситуация объясняется не дефицитом талантливых инженеров, а нежеланием части высшего военного руководства проводить необходимые изменения в устоявшихся подходах.

Автор: Семен Подгорный

Фото: кадр из фильма "Безумный Макс: Дорога ярости"