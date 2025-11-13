Военным пенсионерам на контракте вернут 100% пенсии

20:09, 13 ноя 2025

Военные пенсионеры, заключившие контракт на службу, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% своей пенсии. Об этом стало известно из постановления российского правительства. Раньше при подписании контракта с Минобороны выплата пенсии за выслугу лет прекращалась.

Новое правило устраняет эту несправедливость и уравнивает в правах всех участников боевых действий. Компенсация положена бывшим сотрудникам ВС, полиции, МЧС, ФСИН и Росгвардии.

Выплаты получат не только участники СВО, но и военнослужащие, которые защищают приграничные регионы от вооружённых атак. Эта мера была расширена по поручению президента.

Постановление действует задним числом — с 6 августа 2024 года. Это значит, что контрактники получат компенсацию за весь период службы начиная с этой даты.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Президент России подписал указ о ежемесячной компенсации пенсий контрактникам СВО

Автор: Семен Подгорный