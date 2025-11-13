«Белый, словно ангел»: в Нижнем Тагиле у смуглых родителей появился на свет удивительный ребёнок-альбинос

20:20, 13 ноя 2025

В ноябре в перинатальном центре Нижнего Тагила родился мальчик с редкой генетической особенностью — альбинизмом. Новорожденный Али оказался настоящим богатырем: его вес — 4550 граммов, а рост — 58 сантиметров.

У малыша полностью белые волосы и светлые глаза с красноватым оттенком. Его мама описывает цвет глаз как гранатовый. По ее словам, врачи с 25-летним стажем признались, что видят такое впервые.

Этот случай — уникальный для Свердловской области. С начала года в регионе родилось 26 467 детей, но о появлении младенца с альбинизмом сообщается впервые за долгое время.

Али — третий ребенок в семье. Дома его ждут старшие брат и сестра, которые с любовью приняли необычного брата и уже приготовили ему игрушки.

