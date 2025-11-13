Илон Маск пообещал человечеству «цифровое бессмертие»: компания Neuralink начнёт «загружать» сознание людей в роботов в ближайшие 20 лет

20:23, 13 ноя 2025

Основатель Neuralink Илон Маск поделился подробностями о технологии цифрового хранения воспоминаний. Об этом он рассказал в беседе с подкастером Лексом Фридманом.

Американский предприниматель сравнил принцип работы технологии с записью информации на жёсткий диск компьютера. Система предполагает создание электронных копий личности человека на базе зафиксированных воспоминаний.

Такие цифровые дубликаты планируется встраивать в роботизированные платформы. В качестве примера Маск упомянул робота Tesla Bot, известного также как Optimus. Именно эта машина может стать физическим воплощением сохранённой памяти.

Глава Neuralink подчеркнул, что речь не идёт о буквальном переселении сознания в новое тело. Разработчики создают максимально достоверную цифровую копию личности через специализированные нейроинтерфейсы.

Эти устройства обеспечат коммуникацию между мозгом человека и роботизированным телом. Правда, на пути реализации проекта стоит множество нерешённых задач, несмотря на перспективность концепции.

Команде предстоит справиться с серьёзными техническими трудностями и тщательно проработать моральную сторону вопроса. При этом Маск не собирается откладывать проект на неопределённый срок.

По мнению миллиардера, технология может завоевать популярность при соблюдении всех мер безопасности и доказательстве её реальной пользы. Предприниматель уверен, что многие люди захотят создать свою цифровую версию.

Это позволит участникам эксперимента навечно запечатлеть важнейшие моменты жизни и получить новые горизонты для развития. Маск заявил, что подобная технология может быть реализована в течение следующих двух десятилетий.

Автор: Семен Подгорный

Фото: wsj.com