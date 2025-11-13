Все новости Уфы и Башкортостана
Министр Файзуллин заявил, что все общедомовые чаты в России должны перейти в MAX до конца года

20:34, 13 ноя 2025

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин распорядился перенести общение жильцов многоквартирных домов из Telegram и WhatsApp* в отечественный мессенджер MAX. Об этом сообщает РИА Новости.

Каждый многоквартирный дом должен создать чат-бот в MAX до конца 2025 года. Министр сообщил, что такое поручение поступило от правительства и президента Владимира Путина. Чаты в российском мессенджере планируется создать для жителей около миллиона многоквартирных домов по всей стране.

Депутат Госдумы Александр Якубовский указал на необходимость доработки законодательства для выполнения этой задачи. В настоящее время понятие домового чата отсутствует в нормативно-правовых актах. Соответственно, не определено лицо, ответственное за его функционирование.

Мессенджер MAX разрабатывает VK при содействии Минцифры. Для регистрации в нём достаточно иметь номер телефона российского или белорусского оператора связи.

* - принадлежит Meta Platforms Inc., признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Max
