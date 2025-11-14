Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Покойник получает зарплату? Вы серьезно? В Сеть выложили документ, заставляющий усомниться в смерти Евгения Пригожина

Покойник получает зарплату? Вы серьезно? В Сеть выложили документ, заставляющий усомниться в смерти Евгения Пригожина

11:49, 14 ноя 2025

Прошло более двух лет после крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту. Телеграм-канал «Срочно, сейчас» опубликовал документ, который, по мнению авторов, подтверждает инсценировку гибели основателя ЧВК «Вагнер».

В опубликованной зарплатной ведомости указано, что Евгений Викторович Пригожин продолжает получать выплаты от нескольких организаций. Администраторы канала считают это доказательством того, что бизнесмен жив и находится в укрытии. Подписчики активно обсуждают возможное местонахождение Пригожина.

Часть комментаторов связала появление документа с недавним вылетом военно-транспортного самолета из Москвы в Венесуэлу. Этот борт ранее использовался ЧВК «Вагнер» для грузоперевозок и попал под американские санкции. Пользователи предполагают, что судно доставляло в Каракас помощь на фоне напряженности в отношениях между Венесуэлой и США. По их версии, Пригожин мог находиться на борту и направляться к президенту Николасу Мадуро в качестве военного консультанта.

Экономист Алексей Петропольский в разговоре с изданием «Царьград» усомнился в достоверности «венесуэльской» теории сторонников ЧВК. По его словам, опубликованная ведомость является подделкой. После оформления свидетельства о смерти информация о человеке передается по ИНН и СНИЛСу, что автоматически прекращает любые выплаты. Предприниматель допустил, что в документах фигурирует однофамилец погибшего бизнесмена.

Официальных комментариев от государственных органов по поводу распространяемых в интернете документов не поступало. Авиакатастрофа произошла в августе 2023 года в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли, что подтверждено результатами экспертиз.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Борт летит за океан: стало известно, куда могли отправить выжившего в авиакатастрофе Евгения Пригожина

Читайте также:

Борт летит за океан: стало известно, куда могли отправить выжившего в авиакатастрофе Евгения Пригожина
Автор: Семен Подгорный
Фото: cnn.com
Читайте также

Борт летит за океан: стало известно, куда могли отправить выжившего в авиакатастрофе Евгения Пригожина
Россия/мир
Борт летит за океан: стало известно, куда могли отправить выжившего в авиакатастрофе Евгения Пригожина
Чтобы не выбрался? Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном — зачем это потребовалось
Россия/мир
Чтобы не выбрался? Могилу основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина залили бетоном — зачем это потребовалось
«Везде нестыковки, не могли они сесть в один самолет»: в чем главная загадка гибели Евгения Пригожина — откровения военкора
Россия/мир
«Везде нестыковки, не могли они сесть в один самолет»: в чем главная загадка гибели Евгения Пригожина — откровения военкора
В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"
Политика в Башкирии
В отношении Евгения Пригожина будет прекращено уголовное дело — что ждет ЧВК "Вагнер"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен