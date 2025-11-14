Покойник получает зарплату? Вы серьезно? В Сеть выложили документ, заставляющий усомниться в смерти Евгения Пригожина

11:49, 14 ноя 2025

Прошло более двух лет после крушения самолета с Евгением Пригожиным на борту. Телеграм-канал «Срочно, сейчас» опубликовал документ, который, по мнению авторов, подтверждает инсценировку гибели основателя ЧВК «Вагнер».

В опубликованной зарплатной ведомости указано, что Евгений Викторович Пригожин продолжает получать выплаты от нескольких организаций. Администраторы канала считают это доказательством того, что бизнесмен жив и находится в укрытии. Подписчики активно обсуждают возможное местонахождение Пригожина.

Часть комментаторов связала появление документа с недавним вылетом военно-транспортного самолета из Москвы в Венесуэлу. Этот борт ранее использовался ЧВК «Вагнер» для грузоперевозок и попал под американские санкции. Пользователи предполагают, что судно доставляло в Каракас помощь на фоне напряженности в отношениях между Венесуэлой и США. По их версии, Пригожин мог находиться на борту и направляться к президенту Николасу Мадуро в качестве военного консультанта.

Экономист Алексей Петропольский в разговоре с изданием «Царьград» усомнился в достоверности «венесуэльской» теории сторонников ЧВК. По его словам, опубликованная ведомость является подделкой. После оформления свидетельства о смерти информация о человеке передается по ИНН и СНИЛСу, что автоматически прекращает любые выплаты. Предприниматель допустил, что в документах фигурирует однофамилец погибшего бизнесмена.

Официальных комментариев от государственных органов по поводу распространяемых в интернете документов не поступало. Авиакатастрофа произошла в августе 2023 года в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли, что подтверждено результатами экспертиз.

Автор: Семен Подгорный

Фото: cnn.com