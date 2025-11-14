Все новости Уфы и Башкортостана
На Земле закончилась мощная магнитная буря. Впереди две недели затишья

15:27, 14 ноя 2025

Завершилась 42-часовая магнитная буря — вторая по силе за последние пять лет. По данным Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитная обстановка стабилизировалась. Это значит, что метеозависимые люди могут ожидать около двух недель спокойного периода.

Нынешней буре присвоили уровень G4.66. В текущем солнечном цикле было всего три вспышки подобной силы. Самая мощная произошла 10–12 мая 2024 года (уровень G5.0), а буря 10–11 октября 2024 года была такой же интенсивности, но короче.

Прогноз на две недели затишья — предварительный. Если активная область на Солнце, вызвавшая бурю, не исчезнет, Земля снова попадёт под её влияние, когда эта область повернётся к нашей планете.

Учёные объясняют, что такие мощные вспышки связаны с пиком солнечной активности. Сейчас идёт 25-й солнечный цикл, который начался в 2019 и закончится в 2030 году. Его пик приходится как раз на 2025 год, поэтому сильные магнитные бури могут повторяться.

Автор: Семен Подгорный
Теги: магнитная буря
