Этот генерал матом послал Сталина и выжил: история Иосифа Апанасенко

09:47, 17 ноя 2025

Генерал армии Иосиф Апанасенко стал единственным военачальником, который позволил себе прямой конфликт со Сталиным и остался жив. Об этом пишет портал «Русская Семерка».

Осенью 1941-го командующего войсками Дальневосточного направления экстренно вызвали в Москву. До этого краевое партийное руководство направило на него донос с претензиями к жесткому стилю управления.

Посуда полетела в Кремле

Встреча по вопросу отправки военных частей под Москву шла в спокойном режиме. Напряжение возникло при разговоре о противотанковой артиллерии.

Апанасенко категорически отказался отдавать орудия. Генерал поднялся с места, швырнул посуду и в нецензурных выражениях заявил Сталину, что техника нужна для защиты дальневосточных границ. Присутствовавший чиновник готовился увидеть арест военного, но вождь принял его аргументы.

От Дальнего Востока до Белгорода

Дальневосточные партийцы продолжали жаловаться на Апанасенко, но его организаторские способности позволили сохранить должность. Когда японская угроза была снята, в 1943 году генерала направили на германское направление. Ему прочили маршальское звание.

Жизнь военачальника оборвалась в августе 1943-го под Белгородом от попадания авиабомбы противника. Апанасенко стал одним из четырех генералов армии, погибших в боях Великой Отечественной.

Автор: Семен Подгорный
Фото: архивное
