Дроны ВСУ всё ещё долетают до Урала: военный эксперт Безруков озвучил горькую правду — почему РФ не будет бить ядерным оружием даже при худшем сценарии

14:59, 17 ноя 2025

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Андрей Безруков заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие даже при атаке на Северный флот субъядерным боеприпасом. Об этом он рассказал в программе Владимира Соловьёва.

Почему Москва воздержится от ядерного удара

Специалист назвал несколько причин такой сдержанности, но главной из них считает возможную реакцию союзников. По его мнению, даже проверенные партнёры России вроде Индии могут отвернуться от Москвы в случае жёсткого ответа на провокации.

Безруков подчеркнул, что западные страны уже готовятся к глобальному столкновению. Недавно прошли испытания субкритических ядерных взрывов, которые теоретически могут уничтожить российский флот с помощью беспилотника. Эксперт отметил, что удар может быть нанесён с территории самой России — такой «подарок» способны доставить даже мигранты. В качестве примера он привёл операцию «Паутина».

Проблема идентификации атакующей стороны

Безруков объяснил, почему принять решение об ядерном возмездии будет крайне сложно. Главная трудность заключается в том, что установить конкретного виновника практически невозможно — атака будет организована так, чтобы источник удара оставался неочевидным.

Специалист также упомянул угрозу, связанную со спутниковым интернетом Илона Маска. Через несколько лет каждый пользователь получит доступ к этой технологии, а у российской стороны до сих пор нет понимания, как противостоять этому вызову. Эксперт уверен, что серьёзных выводов из конфликта между Израилем и Ираном так и не сделали, хотя признаёт, что его слова могут вызвать недовольство.

Критика российской системы обороны

По словам Безрукова, в России сложилась чрезмерно громоздкая система управления. Складывается впечатление, что существует два государства одновременно: одно самоотверженно идёт в бой, а другое предпочитает выжидать в стороне.

Отдельное внимание эксперт уделил медлительности российской оборонной системы. За почти четыре года конфликта страна так и не смогла создать защитный купол, который предотвратил бы атаки вражеских дронов на объекты в глубоком тылу. По его словам, до сих пор нет чёткого плана, как построить такой щит, чтобы беспилотники не долетали до Урала.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Кадр из передачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым"
