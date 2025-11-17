Все новости Уфы и Башкортостана
Война в тылу и немыслимый цинизм: похоронный агент глумился над вдовой участника СВО и пообещал проблемы — отказ от услуг ей все-таки аукнулся

15:02, 17 ноя 2025

В российских военкоматах развернулась настоящая охота на родственников погибших военнослужащих. Пока одни сражаются на фронте, их семьи становятся жертвами аферистов от ритуальных услуг. О массовых случаях вымогательства сообщает «Царьград».

Как обманывают горюющих женщин

Наталья (имя изменено) потеряла мужа осенью 2024 года. Он ушел защищать страну практически с начала спецоперации, оставив жену с четырьмя детьми, младшему из которых не исполнилось и года. Когда убитая горем женщина пришла в военкомат, на нее набросился агент похоронного бюро.

Мужчина начал перечислять якобы обязательные процедуры, оценивая каждую мелочь в 15-20 тысяч рублей. В список вошли открытие казенного гроба, переодевание тела и даже устранение запаха. Агент психологически давил на вдову, пользуясь ее состоянием шока.

«Этот человек требовал деньги за каждое действие с телом моего мужа. Он давил психологически, заставляя немедленно платить за услуги, которые потом оказались бесплатными», — рассказывает Наталья.

Преследование и угрозы

Когда женщина попыталась скрыться в автомобиле, «похоронщик» побежал следом. Он требовал немедленно подписать договор на внушительную сумму. Спасла ситуацию волонтер, случайно оказавшаяся в военкомате. Она резко остановила агента и запретила вдове ставить подпись под документами.

После отказа от навязанных услуг мужчина перешел к прямым угрозам, обещая Наталье серьезные неприятности. С помощью волонтера женщина нашла порядочную похоронную службу, где выяснилась правда — все предложенные манипуляции действительно бесплатны.

Что происходит по всей стране

Похороны состоялись 9 ноября прошлого года и обошлись в 70 тысяч рублей, половину должно вернуть государство. Прошел год, но компенсацию Наталья так и не увидела. Она предполагает связь с обещанными агентом проблемами.

Примечательно, что аферист продолжает ежедневно дежурить в том же военкомате. Очевидно, его присутствие согласовано с руководством учреждения, а место приносит стабильный доход. Он по-прежнему выслеживает скорбящих матерей и вдов, выкачивая деньги, полученные за погибших.

История Натальи не уникальна. Подобные случаи фиксируются во всех регионах России с пугающей регулярностью. Агенты ритуальных служб буквально охотятся за семьями павших бойцов, нередко оставляя их без средств к существованию.

Вымогательство не заканчивается после погребения. Установка памятника и благоустройство могилы в обычных условиях стоит максимум 170 тысяч рублей. У родственников участников СВО вымогают от 500 тысяч до 900 тысяч рублей за те же услуги.

Автор: Семен Подгорный
Фото: reuters.com
